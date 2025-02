Holesterol se ne dobija od jaja, pečenja i slanine, već od ove namirnice: Uništava jetru i pravi haos

Problem masne jetre sve je učestaliji, a kao glavni krivac za to, prema tvrdnjama lekara, jeste nezdrava ishrana. Nutricionista Predrag Nenadić, objasnio je na koji način dolazi do masne jetre i koje namirnice bi trebalo izbegavati.

Problem masne jetre ne nastaje od masne hrane. To su ogromne zablude. Tu se pecaju mnogi. Jetra višak šećera prebacuje u masno tkivo. Holin (B4 vitamina) kojeg inače ima u slanini, u jajima i mesu, raspoređuje taj holesterol i ne dozvoljava da se zadržava u jetri, nego ga šalje u masno tikvo pa dobijemo poveći stomak, uvećanu zadnjicu itd. E kada nema dovoljno tih zdravih masti, koje smo izbacili plašeći se da ćemo dobiti holesterol, mi onda dobijemo masnu jetru - istakao je jednom prilikom za Stil i dodao:

- To je takozvana nealkoholna masna jetra. Ta masna jetra onda ne može da radi, ne može da čisti naše telo od toksina, ne može da vrši detoksikaciju. To ćemo primetiti tako što će nam na koži izlaziti akne, bubuljice, povećaće nam se perut, nokti se ljušte, svrbi nas telo...

Isiče da je dobar holesterol neophodan organizmu kako bi odlično funkcionisao.

- Holesterol nije nešto što je priroda stvorila protiv čoveka. Holesterol treba čoveku, iz njega se sintetišu mnogi hormoni, on stvara i ćelijsku opnu, neophodan je čoveku! Ali kada ga ima previše, onog lošeg, sa niskom gustinom - LDL holesterol - onda imamo problem.

Otkrio je i kako dolazi do povećanja triglicerida.

- Ako imate trigliceride, niste jeli svinjetinu, jeli ste voće, mnogo hleba, peciva, rafinisanog brašna, u tome je problem - podvlači za "Stil".

Kako najbolje da očistimo jetru i organizam?

- Sve je u hrani! Veoma je važno da vodite uredan život. Unošenje dovoljne količine vode. Jetra voli mnogo vode - to je od presudne važnosti! Moramo unositi optimalne količine biljnih vlakana i rastvorljivih i nerastvorljivih. Moramo jesti onu hranu koju jetra voli, a to su gorke stvari kao što su lincura, maslačak, koren čička itd.

"Jedite hranu bogatu zdravim mastima"

- Jedite hranu bogatu zdravim mastima (domaća mast, maslinovo ulje, hladno ceđena biljna ulja, namirnice bogate holinom (slanina, jaja), jedite lososa, skušu, sve zdrave masti...). Jetra ne može da se očisti sokovima, pogotovo onim koje kupujete. Na njima svuda piše da ti sokovi sadrže fruktozu, a ona je najopasnija za gojenje. Fruktoza daje slast proizvodu, ali daje i mast telu. Ta fruktoza uvećava trigliceride i holesterol u organizmu.

Posebno naglašava da to nije ista fruktoza koju unosimo iz voća. - Proizvođači to podvlače kao voćni šećer. Jeste ista u strukturi, ali frutkoza koja se ubacuje u industrijske proizvode, ona se pravi iz kukuruza (to je tzv. glukozno-fruktozni sirup), ona nije dobijena iz voća.

Autor: Dubravka Bošković