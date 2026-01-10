Neki psi prisluškivanjem vlasnika mogu da nauče nove nazive svojih igračaka

Psi odlično uče komande za akciju poput „Sedi!“, „Lezi!“ i „Uz nogu!“, a manje su dobri u pamćenju naziva stvari, poput svojih pištećih i drugih igračaka za donošenje ili žvakanje.

Samo „elitna grupa nadarenih pasa“ koji nekako umeju da uče reči mogu da zapamte nazive čak i stotina igračaka. Naučnici znaju za oko 50 takvih pojedinačnih pasa, ali ne znaju šta se krije iza te njihove veštine dok jedno novo istraživanje pomera poznate granice onoga što psi mogu.

Naučnici su već znali da ovi izvanredni psi mogu da nauče nazive svojih igračaka dok se igraju sa svojim vlasnicima. U najnovijoj studiji otkrili su da psi mogu i da prisluškivanjem razgovora ljudi razumeju i nove nazive.

Deset nadarenih pasa — uključujući border kolija „Basketa“ i labradora „Ogija“, dovedeno je da posmatra svoje vlasnike dok drže novu igračku i razgovaraju sa drugom osobom o njoj. Zatim je psima rečeno da odu u drugu sobu i uzmu baš tu igračku sa gomile drugih.

Sedam od 10 pasa uspešno je samo slušajući svoje vlasnike naučilo nazive svojih novih igračaka.

„Ovo je prvi put da vidimo određenu grupu pasa koji su u stanju da nauče slušajući razgovor“, rekla je autorka studije Šani Dror sa Univerziteta Etveš Lorand u Mađarskoj i Univerziteta veterinarske medicine u Austriji.

Psima je to uspevalo čak i kada bi vlasnici stavili igračku u zatvorenu kutiju, a zatim razgovarali sa drugom osobom o njoj, uz pauzu između pokazivanja predmeta i izgovaranja njegovog naziva.

Samo nekoliko drugih životinja, poput papagaja i majmuna, pokazalo je talenat za ovu vrstu prisluškivanja.

Ta veština je neophodna za razvoj ljudi: deca mlađa od dve godine mogu naučiti nove reči slušajući roditelje, uključujući i ono što oni možda nisu nameravali da deca čuju.

Novi rad pokazuje da „životinje imaju mnogo više kognitivnih procesa nego što se misli“, rekla je stručnjakinja za kogniciju životinja Hajdi Lin sa Univerziteta Južne Alabame komentarišući studiju objavljenu u četvrtak u časopisu „Science“.

Ne uče svi psi stvari na ovaj način, tako da je malo verovatno da će baš svaki naučiti nazive dok gricka ostatke hrane ispod stola za kojim se razgovara tokom večere.

Autor: D.Bošković