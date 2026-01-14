Zelena oaza usred zime: 5 najotpornijih biljaka koje svako može da gaji (FOTO)

Ove sobne biljke uspešno preživljavaju grejnu sezonu, manjak svetlosti i zaboravno zalivanje, a vaš dom čine zdravijim i lepšim.

Zimski uslovi u stanovima – suv vazduh zbog radijatora i kratki dani – pravi su test izdržljivosti za zelenilo. Srećom, postoje vrste koje su "programirane" da prežive skoro sve. Evo naših preporuka:

1. Sanseverija (Svekrvin jezik) Ovo je verovatno najotpornija biljka na svetu. Njeni uspravni, čvrsti listovi mogu da podnesu potpunu senku i neredovno zalivanje. Pored toga što je dekorativna, ona je jedan od najboljih prečišćivača vazduha jer proizvodi kiseonik čak i tokom noći.

2. Zamiokulkas (ZZ biljka) Ako tražite biljku koja izgleda luksuzno, a ne traži ništa, ZZ je pravi izbor. Ima prelepe tamnozelene, sjajne listove koji izgledaju kao da su od voska. Ne voli previše vode, pa je dovoljno da je zalijete jednom u tri nedelje.

3. Potos (Zlatna puzavica) Idealna za visoke police ili viseće saksije. Potos raste veoma brzo i stvara prelepe "slapove" od listova. Odlično se prilagođava različitim nivoima svetlosti i veoma jasno vam "kaže" kada je žedan – listovi postanu blago mekani.

4. Spatifilum (Ženska sreća) Ova biljka je poznata po svojim elegantnim belim cvetovima. Za razliku od ostalih sa liste, ona voli nešto više vlage, pa će uživati ako joj povremeno poprskate listove vodom. Odlično uklanja toksine iz vazduha poput benzena i formaldehida.

5. Krasula (Drvo novca) Prema feng šuiju, ova biljka donosi blagostanje u dom, a prema baštovanima – donosi mirnu glavu. Ima debele, mesnate listove u kojima čuva rezerve vode, pa joj grejna sezona i suv vazduh nimalo ne smetaju.

Autor: Dalibor Stankov