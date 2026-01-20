DNEVNI HOROSKOP: Blizanci sreću blisku osobu, a Device ostavljaju dobar poslovni utisak

Pogledajte detaljnu astrološku prognozu za utorak, 20. januar.

Astrolozi za dnevni horoskop, za 20. januar, daju detaljnu astološku prognozu za svaki horoskopski znak, a pojedinim pripadnicima Zodijaka se smeši uspeh.

OVAN

Ukoliko ste posvećeni svom poslu, možete da očekujete povoljan dan u kojem ćete biti zadovoljni. Ostvarićete dobru komunikaciju sa osobom do koje vam je stalo. Ona će pozitivno reagovati na vas. Pazite na pluća.

BIK

Sačekajte da se neke stvari smire. Nije vreme za donošenje naglih odluka po pitanju posla. Sigurni ste u vašu ljubav i dobro se osećate zbog toga. Ukoliko ste slobodni, moguć je nov zanimljiv susret. Osetljiv stomak.

BLIZANCI

Potrudite se da stvari sagledate iz svih uglova pre nego što na polju posla budete doneli bilo kakvu novu odluku. Komunikacija sa osobom do koje vam je stalo vam donosi radost u život. Prolazan kašalj je moguć.

RAK

Možete da se nadate pozitivnim promenama kad je u pitanju posao. Dolaze vam neke lepe vesti uskoro. Želite da budete u vezi sa osobom koju posmatrate već neko vreme. Dolazi trenutak za prvi korak. Prija vam unos svežih namirnica.

LAV

Moguće je da postoji neiskrenost u vašem odnosu sa saradnicima i da na poslu vlada generalno negativna atmosfera. Možete da očekujete da ćete rešiti probleme u braku. Potrebno vam je više sati sna.

DEVICA

Ukoliko ste spremni da se posvetite novom poslu ili novim projektima, bićete zadovoljni. Možete da očekujete novo poznanstvo sa osobom koja će ostaviti veoma dobar utisak na vas. Povećajte unos magnezijuma.

VAGA

Smatrate da zaslužujete novu priliku da napredujete. Nećete odustati dok je ne budete dobili. Želite da budete strpljivi u odnosu sa osobom do koje vam je stalo i da je pustite da vam se do kraja otvori. Tahikardija.

ŠKORPIJA

Mogla bi da vam se ukaže prilika za promenu posla. Imaćete mogućnost da ostvarite ono što želite. Moguć je početak veze sa osobom koja vam se dopada. Spremni ste za nova ljubavna dešavanja. Razvijajte zdravije navike.

STRELAC

Potrudite se da obaveze završite na vreme kako bi poslovi neometano funkcionisali. Veoma brzo ćete ostvariti novo poznanstvo sa osobom koja će vam biti zanimljiva. Imate priliku za flert. Manji pad energije je moguć.

JARAC

Dajete sve od sebe da biste na poslovnom polju ostvarili što bolje rezultate i spremni ste da nastavite da se trudite. Znate da želite da budete samo sa partnerom, nemate dileme. Menjajte stresan način života.

VODOLIJA

Rešavate probleme koji su nastali u vašem poslovnom okruženju. Spremni ste da pokažete odlučnost. Moguće je da imate udvarača koji vam postaje naporan. Ovo je period u kojem biste radije bili sami. Prijala bi vam meditacija.

RIBE

Možete da očekujete da ćete tokom današnjeg dana uspeti da ostvarite neki svoj cilj. S voljenom osobom ćete imati dobar odnos. Očekuje vas povoljna atmosfera na ljubavnom polju. Odlično se osećate.

Autor: D.Bošković