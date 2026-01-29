KADA IMAMO SVE, A SREĆA IZOSTAJE: Zašto nam je danas teško da budemo zadovoljni

U svetu prepunom mogućnosti i luksuza, sreća izgleda bliže nego ikad – a opet, mnogi od nas osećaju prazninu. Evo zašto.

U eri u kojoj nam je gotovo sve dostupno jednim klikom, može delovati paradoksalno što osećamo manje sreće nego ranije. Imamo pristup neograničenim sadržajima, tehnologiji koja olakšava život, luksuzu koji je nekada bio privilegija – a ipak, zadovoljstvo često izmiče.

Jedan od razloga leži u tome što smo navikli da stalno upoređujemo svoj život s tuđim. Društvene mreže su savršeni fidovi tuđih uspeha i srećnih trenutaka, što nas često navodi da zaboravimo na sopstvene male, a istinite pobede. Kada sve što želimo može da se kupi ili postigne, osećaj postignuća i zahvalnosti bledi, a praznina ostaje.

Psiholozi kažu da istinska sreća ne dolazi iz spoljašnjeg sveta, već iz unutrašnjeg – iz zahvalnosti, smisla i veza koje gradimo. Problem današnjeg vremena je što smo bombardovani informacijama i mogućnostima, pa teško primećujemo ono što već imamo. Ironično, upravo obilje i lakoća dobijanja stvari često umanjuju zadovoljstvo.

Možda ključ nije u tome da želimo još, već da naučimo da cenimo sadašnji trenutak. Da usporimo, povežemo se sa sobom i drugima, i pronađemo sreću u malim stvarima koje ne mogu da se kupe. Jer sreća nije u svemu što posedujemo – već u tome kako doživljavamo ono što već imamo.

Autor: S.Paunović