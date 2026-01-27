ŽIVIMO KAO CIMERI, SPAVAMO SA DRUGIMA: Otvoreni brakovi u Srbiji više nisu tabu – da li je ovo jedini spas od razvoda?

Dok se javno kunemo u porodične vrednosti i vernost „do groba“, iza zatvorenih vrata srpskih domova sve češće se dešava fenomen o kojem se samo šapuće – otvoreni brak.

Nisu to više samo holivudski trendovi; to je realnost parova koji su odlučili da prevaru legalizuju kako bi sačuvali porodicu, krov nad glavom i – decu.

Krediti nas sastavili, strast nas rastavila

Mnogi parovi u Srbiji ostaju u braku ne zbog ljubavi, već zbog ekonomske zavisnosti. Stambeni krediti na 30 godina, zajednički biznisi i strah od osude okoline jači su od želje za razvodom. Umesto mučnih sudskih procesa i podele imovine, oni biraju „tihi dogovor“.

„Volim svog muža kao prijatelja i oca moje dece, ali privlačnost je nestala pre deset godina. Dogovorili smo se da svako ima svoj život sa strane, dokle god to ne ugrožava naš mir i dok deca ne znaju ništa. To je jedini način da ostanemo normalni“, priča za naš portal Beograđanka M. (42).

Prijatelji sa povlasticama pod istim krovom

Psiholozi primećuju da se ovaj model često krije pod maskom „modernog braka“. Partneri funkcionišu kao savršen tim za podizanje dece, plaćanje računa i porodične proslave, ali su emotivno i seksualno potpuno slobodni.

Međutim, pitanje koje "peče" javnost ostaje: Da li je ovo vrhunac zrelosti ili potpuni poraz institucije braka?

Šta kaže čaršija, a šta zakon?

U našem društvu, gde je „šta će reći komšije“ i dalje vrhovni zakon, otvoreni brakovi se kriju bolje od državnih tajni. Ipak, aplikacije za upoznavanje su pune ljudi koji u profilu jasno naglašavaju: „U braku sam, imam dogovor sa partnerom“.

Dok kritičari kažu da je to samo „legalizovan nemoral“, oni koji su u tome tvrde da je ovakav odnos iskreniji od svakodnevnog laganja i skrivenih afera.

