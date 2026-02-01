Tri stvari koje nas nauči detinjstvo, a često zaboravimo kao odrasli!

Sećanja na detinjstvo kriju male lekcije koje oblikuju ko smo – samo što ih često zaboravimo.

Detinjstvo nije samo faza života – to je vreme kada se formiraju navike, stavovi i način na koji doživljavamo svet. I dok odrasli trče kroz obaveze i planove, zaboravljamo tri jednostavne, ali moćne stvari koje smo tada naučili:

1. Radost u malim stvarima

Sećaš se kako si satima mogao da se igraš običnom kutijom ili uživaš u prvoj pahulji? Detinjstvo nas uči da sreća ne zavisi od novca, plana ili perfekcije. Mali trenuci – smeh, igra, šetnja po suncu – oni su prava vrednost života. Kao odrasli često zaboravljamo da zastanemo i uživamo u tim malim čarolijama.

2. Iskrenost i emocionalna sloboda

Deca plaču kada su tužna, smeju se kada su srećna i ne kriju osećanja. To nas uči važnosti izražavanja emocija i istinitosti prema sebi i drugima. Odrasli često sputavaju osećaje, pokušavaju da budu jači ili prilagođeni, zaboravljajući da je otvorenost ključ zdravih odnosa i unutrašnjeg mira.

3. Radoznalost i znatiželja

Detinjstvo nas uči da pitamo „zašto?“ i da istražujemo svet bez straha od greške. Ta radoznalost pokreće učenje, kreativnost i inovativnost. Kako starimo, lako zaboravimo da pitamo, da tražimo nove puteve, da se igramo idejama i da gledamo svet očima punim čuda.

Zato ponekad, dok jurimo kroz život, dobro je podsetiti se deteta u sebi. Staviti na trenutak telefon, otvoriti prozor, smejati se bez razloga ili postaviti pitanje koje već dugo nismo. Te tri lekcije iz detinjstva nisu samo sećanja – one su putokazi ka sreći, iskrenosti i životu koji vredi živeti.

Autor: S.Paunović