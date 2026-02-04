Brzinske krofnice koje se same okreću dok se prže: Testo koje se topi u ustima i oduševi svakoga

Zaboravite na čekanje da testo naraste! Ove brzinske krofnice su gotove za tili čas – lagane, vazdušaste i ukusne.

Brzi recepti za testa su uvek dobrodošli, posebno ako u obzir uzmemo činjenicu da retko ko može da odoli krofnama u bilo kom obliku. Ovo je recept za brze krofnice za koje nije potrebno vreme narastanja, a celokupno vreme pripreme neće vam oduzeti više od 25 minuta.

Sastojci:

4 dl jogurta

2 jajeta

2 kesice vanilin šećera

prstohvat soli

2 kašičice šećera

20 kašika brašna

1 kesica praška za pecivo

1 kašika ruma (opciono)

ulje za prženje

šećer u prahu za posipanje

Priprema:

U posudu sipajte jogurt, stavite jaja, pa sve dobro umutite. Potom dodajte so, šećer, vanilin šećer, kašiku ruma, prašak za pecivo i brašno.

Testo dobro umitite mikserom ili žicom. Treba da bude retko, ali dosta gušće od onog za palačinke.

Sipajte veću količinu ulja u šerpicu i dobro ga zagrejte.

Krofnice spuštajte kašičicom u ulje i pržite ih dok ne porumene. Ovakav tip krofnica se doslovno sam prži, dakle same će se okretati u vrelom ulju i tako dobiti ujednačenu boju sa svih strana.

Pržene krofnice stavljajte na ubrus kako bi upile višak ulja, pospite šećerom u prahu i poslužite.

Kako da krofnice uvek budu savršene i bez viška ulja

Da bi ove brzinske krofnice bile lagane i da ne bi upile previše ulja, obratite pažnju na nekoliko ključnih koraka:

Idealna temperatura ulja: Ulje mora biti dobro zagrejano, ali ne i da se dimi. Ako nije dovoljno vruće, krofnice će upiti mnogo masnoće. Ako je previše vruće, izgoreće spolja, a unutra će ostati sirove.

Koristite kašičicu: Pre nego što zahvatite testo, uronite kašičicu u vruće ulje, a zatim u testo. To će sprečiti da se testo zalepi za kašičicu i omogućiće krofnicama da lakše padnu i počnu da se okreću.

Nemojte pretrpavati: Pržite u manjim turama. Ako pretrpate šerpicu, temperatura ulja će naglo pasti, a krofnice neće imati mesta da se „same okreću“.

Ove brzinske krofnice su dokaz da najukusnije stvari nastaju lako i brzo. Uživajte u mekom, vazdušastom testu koje će vas osvojiti na prvi zalogaj.

Imate jogurt i brašno? Ne čekajte! Ispržite ove krofnice već danas i uverite se u njihovu magiju.

Autor: D.Bošković