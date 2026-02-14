Kako biti tu za novu mamu, a ne narušiti njen lični prostor? Jer dobra namera ne znači uvek i dobar postupak!

Pažnja, razumevanje i prava mera bliskosti važniji su od saveta i pitanja.

Dolazak bebe je jedan od najintenzivnijih perioda u životu žene. I dok okolina često želi da pomogne, podrži i bude prisutna, nova mama se istovremeno nalazi u osetljivoj fazi u kojoj joj je, možda više nego ikada, potreban lični prostor. Pronaći balans između podrške i zadiranja u intimu nije uvek lako — ali jeste moguće.

Psiholozi ističu da se nakon porođaja žena ne prilagođava samo novoj ulozi, već prolazi kroz hormonske promene, emotivne oscilacije i potpuni reset svakodnevnog ritma. U tom periodu čak i dobronamerna pitanja, saveti ili posete mogu da deluju preplavljujuće. Zato je prvi i najvažniji korak — poštovanje njenog tempa.

Biti tu za novu mamu ne znači biti stalno prisutan. Naprotiv, često znači dati joj do znanja da može da računa na vas, bez pritiska da mora da se javlja, odgovara ili objašnjava kako se oseća. Jednostavne poruke poput: „Tu sam kad god ti zatreba“ ili „Javi se kad ti prija“ ostavljaju prostor, ali i pružaju sigurnost.

Još jedna česta greška je davanje saveta bez da su zatraženi. Iako iskustvo drugih može biti dragoceno, nova mama već svakodnevno prima ogroman broj informacija — od pedijatara, interneta, porodice i okoline. Umesto toga, mnogo je korisnije pitati: „Kako mogu da pomognem?“ i zaista saslušati odgovor, čak i ako je to samo kratka šetnja, obrok ili nekoliko sati tišine.

Važno je razumeti i da potreba za povlačenjem ne znači odbacivanje. Mnoge žene u prvim mesecima majčinstva traže mir kako bi se povezale sa bebom, ali i sa samom sobom u novim okolnostima. Poštovanje granica tada postaje oblik brige, a ne distance.

Biti oslonac ne znači zauzimati prostor — već znati kada da se približimo, a kada da se diskretno povučemo.Jer ponekad je najveći znak ljubavi upravo — razumevanje.

Autor: S.Paunović