BRIŽAN, DA BRIŽNIJI NE MOŽE BITI! Sale Luks savetuje Boru: Sahranjuješ poluživog oca! (VIDEO)

Draga saveta.

Danas učesnici biraju osobu koja je ušla u pogrešan ljubavni odnos, a Sale Luks naveo je Boru Santanu kao onog koji je najviše pogrešio.

- Sahranjuješ onog poluživog oca, što ga sekiraš, i onu sestru, lepo ti je rekla. Boro stvarno, j*bem mu mater - rekao je Sale Luks.

- Što si ljubomoran, ja sam legla pored njega kao pored prijatelja, on je moj bivši partner - rekla je Sara.

- Ja sam rekao da zagrliš Boru, da mu budeš podrška - rekao je Sale.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.