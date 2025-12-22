Nju može da ima ko hoće, povraća mi se: Sale Luks ne dozvoljava Sari da se podigne sa dna, Filip zauvek precrtao Luku nakon izdaje (VIDEO)

Au!
U toku je "Mićina igra istine2, a Lepi Mića postavio je pitanje Sari Stojavić.
- Saro da li se kaješ veze sa Luksom? - pitao je Mića.
- Ne kajem se, bilo mi je lepo dok sam bila sa njim. Bio je moja podrška, činio mi je i davaok mi je pare zta grad. Da sam najgora na svetu onakve stvari se ne izgovaraju i to je za mene ponižavajuće - rekla je Sara.
- U mom svetu ženski pogled ka nekom muškarcu znači da je mrtva, a kamoli neki dodir. Ogadila mi se, povraća mi se. Mrtva! Uzrok svega su njenam amajka i njeno ponašanje. Nju može da ima ko hoće - rekao ej Sale.
- Ja tebe u vezi nisam prevarila. Mi smo raskinuli, rekao si da si me ostavio - rekla je Sara.
- Svaki pogled je za mene smrt - rekao je Sale.
- Vanja šta se dešaa između tebe i Saleta? - pitao je Mića.
- Ništa, nisam taj vaj. Tu*ao bih je jer nisam peder. Nije ona taj gas! Ti si mi bila draga dok nisam video - rekao je Sale.
- Filipe, da li ima šanse da oprostiš Luki? - pitao je Mića.
- Teško! Poenta je bila samo u laganju. Da su postojale takve emocije mogao je da kaže da je odlepio. Oni su juče rekli da nema emocija - rekao je Filip-
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A.Anđić