Udružili snage: Matora i Anđelo u duetu patosirali Anitu, ona bezsupešno pokušva da se uzdigne sa dna (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za

Kada vraćaš 100 hiljada Anđelu za sve što je uradio i što je pokušao od tebe da napravi pravom devojkom?

- On je treći bio zbog mene. On je svesno ušao u vezu i znao je ko ima podršku - rekla je Teodora.

- Gledaoci znaju odlično sve. Ti si to uradila, šta te ja kanalim? - pitao je Anđelo.

- Ja sam sa njim od prvog dana - rekla je Anita.

- Pokušava da prebaci na mene sve. Sama si govorila da sam ti ja pomogao da pobediš. Zamisli sad moju svađu sa tobom ko bi bio prvi, a ko treći? Zašto prebacuješ to? - rekao je Anđelo.

- Malo sam vam i ja pomogla - dodala je Matora.

- Kako si ti imala najveću podršku, ako je Matora bila najveća žrtva? - pitao je Anđelo.

- Najveću podršku sam imala - rekla je Anita.

- Ne može da se ospori da nije uticao na njen plasman i promenu. Ona je osetila da je to dobro za nju i on ju je doveo do prvog mesta. Uticalo je i to što je bila Matorina žrtva. Ono što je ona radila je bilo katastrofalno - rekao je Janjuš.

- duguje Anđelo izvinjenje - rekao je Mića.

Autor: A.Anđić