Obrnuo ploču: Luka se žestokim rečima obrati Biljani, više ne dozvoljava da blati Aneli (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović procitala je pitanje za Asmina Durdžića.
Koliko si srećan što se Maja vratila u Elitu?
- Nisam nešto specijalno srećan, ali mi je drago što je dobro. Šta god treba tu sam - rekao je Asmin.
Luka, zašto Aneli nema pravo da komentariše tvoju majku, a i ovo vraćanje Lee je još jedno poniženje u nizu?
- Na meni je da ja rešim ono što treba da rešim. Ona juče nije ništa ni rekla osim d aj eglumica. Ja znam da sam rekao da ne želim da se oglašava. Za mene podrška roditelja nije podrška jer vide kako se ja osećam. Znam kako je bilo Marku i Sanji - rekao je Luka.
Autor: A.Anđić