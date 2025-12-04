AKTUELNO

Zadruga

Obrnuo ploču: Luka se žestokim rečima obrati Biljani, više ne dozvoljava da blati Aneli (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović procitala je pitanje za Asmina Durdžića.

Koliko si srećan što se Maja vratila u Elitu?

- Nisam nešto specijalno srećan, ali mi je drago što je dobro. Šta god treba tu sam - rekao je Asmin.

Luka, zašto Aneli nema pravo da komentariše tvoju majku, a i ovo vraćanje Lee je još jedno poniženje u nizu?

Foto: TV Pink Printscreen

- Na meni je da ja rešim ono što treba da rešim. Ona juče nije ništa ni rekla osim d aj eglumica. Ja znam da sam rekao da ne želim da se oglašava. Za mene podrška roditelja nije podrška jer vide kako se ja osećam. Znam kako je bilo Marku i Sanji - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić

