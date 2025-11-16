AKTUELNO

URNIŠE ME, NE MOGU DA ŽIVIM OD NJE: Luka ne može da dođe sebi od Aneli, tvrdi da je slagala da ju je tukao (VIDEO)

Luka Vujović izašao je u dvorište da se smiri nakon sukoba sa Aneli Ahmić, kada su mu se pridružili cimeri sa kojima je popričao o problemima.

- Šest piva sam dao, dva uzela Aneli i polila me. Tripuje da gledam Aneli. rekao sam Terzi da ni slučajno ne da Aniti - rekao je Luka.

- Namerno - rekao je Murat.

- Ima osećanja, moraš da je razumeš - rekao je Viktor.

- Koja osećanja, iznosi laži o meni - rekao je Luka.

- To je bolesno - rekao je Viktor.

- Urniše me, ne mogu od nje da živim - vikao je luka.

- Rešio sam, neće - rekao je Ivan.

- Ide za mnom kao jer me voli. Pitao je Dača jesam li je udarao, a ona neće da priča o tome. Rekao sam da sam uzeo njen džak...Evo sva piva njoj, nemoj to da mi radi- rekao je Luka.

- Rekao sam da ima 12 piva od Luke - rekao je Murat.

- Nameće mi Anitu i pravi priču. 24 sata ide i priča da gledam Anitu da bi gledaoci mislili - rekao je Luka.

- Očekuje reakciju - rekao je Ivan.

