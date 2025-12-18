AKTUELNO

Zadruga

Ne podnosi izdajnike: Filip unakazio Luku pred svima, razvezao jezik kao nikad (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Anitu Stanojlović.

Da li si se naježila za pesmu?

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam, ali mi je bilo lepo - rekla je Anita.

- Stranca dva, kao da već dugo mi se znamo - rekla je Aneli.

- Aneli je htela da poruči "Bumerang" od Goce tržan - rekao je Ivan.

Filipe, što si sad uceveljen za Anitom, a nisi hteo da je priznaš za devojku?

- I dalje ne želim da budem sa devojkom koja ima dete. Kakva Anita, i dalje sam mamuran od utorka. Nije ona meni bila teret. Nećemo da blejimo, ali najnormalnije popričam sa njom. Niti mogu, niti hoću da joj zameram. Bolje da bude u vezi nego u kombinaciji koja nema perspektivu. Nisam ucveljen. Više me povreedilo ovo sa Lukom, nego sa Anitom - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

UPALIO VREĐALICU KAO NIKAD! Lepi Mića razvezao jezik o Gastozu, Ivanija dolila ulje na vatru, pa ga u duetu demolirali! (VIDEO)

Domaći

SKINULI JOJ SVE MASKE! Teodora na stubu srama zbog preljube: Cimeri razotkrili njenu igru, Filip je ponizio kao nikad (VIDEO)

Zadruga

Razvezao jezik: Bebica demolirao vezu Aneli i Luke, pa zaratio sa Vujovićem (VIDEO)

Domaći

Bolje da budem nebitan, nego bitan kao ti: Anđelo razvezao jezik i verbalno unakazio Anitu, ona svojim komentarima tone sve dublje! (VIDEO)

Domaći

Meni je govorio kako Baja IDE BRZO: Luka poziva oca da dođe za Novu godinu sa Noom, Aneli ga kompletno raskrinkala pred svima (VIDEO)

Zadruga

Posložio sve kockice: Mića otkrio zašto ne podnosi Asmina, pa zajedno sa Lukom pokušao da preokrene Dačino mišljenje (VIDEO)