Ne podnosi izdajnike: Filip unakazio Luku pred svima, razvezao jezik kao nikad (VIDEO)

Au!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Anitu Stanojlović.
Da li si se naježila za pesmu?
- Nisam, ali mi je bilo lepo - rekla je Anita.
- Stranca dva, kao da već dugo mi se znamo - rekla je Aneli.
- Aneli je htela da poruči "Bumerang" od Goce tržan - rekao je Ivan.
Filipe, što si sad uceveljen za Anitom, a nisi hteo da je priznaš za devojku?
- I dalje ne želim da budem sa devojkom koja ima dete. Kakva Anita, i dalje sam mamuran od utorka. Nije ona meni bila teret. Nećemo da blejimo, ali najnormalnije popričam sa njom. Niti mogu, niti hoću da joj zameram. Bolje da bude u vezi nego u kombinaciji koja nema perspektivu. Nisam ucveljen. Više me povreedilo ovo sa Lukom, nego sa Anitom - rekao je Filip.
Autor: A.Anđić