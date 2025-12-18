Ne podnosi izdajnike: Filip unakazio Luku pred svima, razvezao jezik kao nikad (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Anitu Stanojlović.

Da li si se naježila za pesmu?

- Nisam, ali mi je bilo lepo - rekla je Anita.

- Stranca dva, kao da već dugo mi se znamo - rekla je Aneli.

- Aneli je htela da poruči "Bumerang" od Goce tržan - rekao je Ivan.

Filipe, što si sad uceveljen za Anitom, a nisi hteo da je priznaš za devojku?

- I dalje ne želim da budem sa devojkom koja ima dete. Kakva Anita, i dalje sam mamuran od utorka. Nije ona meni bila teret. Nećemo da blejimo, ali najnormalnije popričam sa njom. Niti mogu, niti hoću da joj zameram. Bolje da bude u vezi nego u kombinaciji koja nema perspektivu. Nisam ucveljen. Više me povreedilo ovo sa Lukom, nego sa Anitom - rekao je Filip.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić