Nakon punih 36 godina otkriveno je šta je Tito izgovorio na samrti: Svi prisutni su zanemeli od čuda

Nakon punih 36 godina konačno je otkriveno je šta je Tito izgovorio na samrti – svi prisutni su zanemeli od čuda.

Borba za život Tita trajala ne nekoliko mesec, tokom nje mu je amputirana i nova, a poslednje dane proveo je u komi iz koje se, zapravo, nikada nije probudio.

„Umro je drugo Tito“, bile su reči glavnog spikera Televizije Beograd Miodrag Zdravković koje su odjeknule širom bivše Jugoslavije! A tek 36 godina kasnije lekar Milomir Stanković je otkrio koje su bile poslednje reči čoveka koji je 35 godina bio na poziciji predsednika i to ogromne države.

Od čega je sve bolovao Josip Broz Tito?

Dugogodišnji lider Jugoslavije, bolovao je od nekoliko zdravstvenih problema tokom svog života, posebno u kasnijim godinama. Njegovo stanje se naglo pogoršalo tokom 1970-ih.

Naime, Tito je imao problema sa srcem, uključujući visok krvni pritisak i aterosklerozu (otvrdnjavanje arterija). Tokom godina, njegovo srce je postajalo sve slabije.

Takođe, bolovao je i od dijabetesa, što je dodatno komplikovalo njegovo zdravstveno stanje. Posebno je izazivao probleme sa cirkulacijom, što je dovelo do pojave gangrene u nogama.

U januaru 1980. godine, amputacija leve noga zbog gangrene bila je neophodna, kako bi se zaustavilo širenje infekcije. Međutim, njegovo zdravlje je nakon toga ozbiljno narušeno.

Nakon amputacije, Titu je zdravlje nastavilo da se pogoršava. Na kraju je preminuo 4. maja 1980. godine u Ljubljani, tadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, u 88. godini života. Njegova smrt je izazvala veliku žalost širom Jugoslavije, a sahrana je bila jedna od najvećih državnih ceremonija ikada održanih, sa prisustvom preko 200 svetskih lidera.

Doktor otkrio sve tajne oko Titove smrti

Doktor Milomir Stanković u to vreme bio je mlad doktor. Bio je smešten na dužnost dežurnog lekara pored Titove postelje. Zadatak mu je bio da zapisuje. Dijagnoze, prognoze lekara, terapije koje predsednik uzima. Preminuo je u decembru 2019. godine. I to kao jedan od poslednjih svedoka poslednjih dana jugoslovenskog maršala.

O događajima kojima je svedočio prvi put je progovorio u knjizi “Tito između života i smrti” objavljenoj tek 2016. a o svojim sećanjima pričao je i u emisiji Mire Adanje Polak na RTS-u.

Upravo sedeći pored Titovog bolničkog kreveta doktor Stanković je čuo i poslednje reči Josipa Broza.

– Kad je video da je sve propalo njegove poslednje reči su bile: “Šta sve ovo treba da znači!” E sad, da li se to odnosilo na neke odluke koje je donosio ili na lekare koji su mu obećavali da će terapija uspeti, ne znam… Sredinom februara 1980. Tito već nije mogao da govori i do kraja života je bio u veštačkoj komi – ispričao je doktor Stanković i dodao da se ravna linija pojavila 4. maja u 15.05.

Sledećeg dana, 5. maja, Plavim vozom iz Ljubljane u Beograd je, u poslepodnevnim časovima, stigao kovčeg sa posmrtnim ostacima Josipa Broza. Tog i narednih dana, građani su u mimohodu odavali počast jugoslovenskom šefu države prolazeći pored njegovog kovčega u sali Skupštine Jugoslavije.

Autor: D.Bošković