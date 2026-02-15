'To nije fer!': Kako detetu objasniti nepravdu, a da mu ne slomimo veru u svet!

Nepravda je teška reč čak i za odrasle. Za dete, ona je često prvi susret sa činjenicom da svet nije uvek onakav kakvim smo ga zamišljali.

Dete može prvi put izgovoriti reč - nepravda, a da zapravo i ne zna njeno pravo značenje. Možda je čulo u školi, među vršnjacima, u razgovoru odraslih ili na televiziji. A možda je, po prvi put, osetilo na svojoj koži – kada nije bilo izabrano, kada je kažnjeno iako misli da nije krivo, ili kada je neko drugi dobio ono što je ono želelo.

U oba slučaja, dete nam šalje važnu poruku: pokušava da razume svet u kojem ne važe uvek ista pravila za sve.

Za dete, nepravda nije apstraktan pojam. Ona je emocija. Osećaj bola, ljutnje, zbunjenosti i razočaranja. Kada odrasli umanjuju taj doživljaj rečenicama poput „nije to ništa“ ili „navikni se“, dete može zaključiti da njegova osećanja nisu važna – i tada se zatvara. Zato je prvi i najvažniji korak priznati emociju: „Vidim da ti je teško“ ili „Razumem zašto misliš da to nije fer“. Time detetu ne govorimo da je uvek u pravu, već da ima pravo da se tako oseća.

Važno je detetu objasniti da nepravda postoji, ali i da ona ne definiše njegovu vrednost. Svet nije uvek pravedan, ali to ne znači da je loš – niti da dete nešto manje vredi jer nije dobilo isto kao drugi.Psiholozi savetuju da se koriste konkretni primeri iz detetovog sveta: igra, škola, porodica. Tako dete lakše razume da pravila nekad zavise od okolnosti, a ne od toga ko je bolji ili lošiji.

Jedna od najvažnijih lekcija koju možemo preneti detetu jeste da ne može uvek da bira šta će mu se dogoditi – ali može da bira kako će reagovati. Hoće li biti grubo ili empatično, hoće li odustati ili pokušati ponovo. Kada detetu pokažemo da i mi, odrasli, nailazimo na nepravdu i da se s njom nosimo mirno i dostojanstveno, učimo ga životnoj veštini koja vredi više od bilo koje lekcije iz udžbenika.

Nepravda ne treba da bude tema od koje štitimo dete po svaku cenu. Treba da bude tema kroz koju ga učimo snazi, razumevanju i empatiji – prema sebi i drugima. Jer dete koje nauči da razume nepravdu, sutra ima snagu da je ne ponavlja.

Autor: S.Paunović