KAKO OLJUŠTITI JAJE ZA 5 SEKUNDI? Ovaj trik još niste videli (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Krstarica, Foto: Pixabay.com ||

Čišćenje kuvanog jajeta može biti prava noćna mora. Ako krenete da ga ljuštite na klasičan način, komadići ljuske se često usitne i zalepe, pa vam na kraju presedne i jelo i priprema.

Razne su teorije o tome kako kuvati jaja da bi se lakše čistila, ali ovaj trik menja sve – ljuska odlazi u bukvalno jednom potezu.

Bez nereda, bez muke i bez ikakvih rekvizita, jaje možete oljuštiti za neverovatnih pet sekundi.

U čemu je tajna?

Ukoliko nemate sreće da vam ljuska sama sklizne, isprobajte metodu koju koriste profesionalci u kuhinji:

Napravite manju rupicu na jednom vrhu jajeta.

Sa druge strane napravite nešto veći otvor.

Sve što treba da uradite je da snažno dunete u manji otvor.

Rezultat? Jaje će jednostavno „izleteti“ iz ljuske na drugu stranu, čisto i netaknuto.

@zachcreanofficial

I did it first @melindal.friend 👀 #fyp #foryou #foryoupage #egghack

♬ original sound - Zach Crean

Ovaj trik je postao apsolutni hit na društvenim mrežama jer štedi vreme i živce, naročito kada pripremate veću količinu jaja za salate ili proslave.

Autor: Dalibor Stankov

