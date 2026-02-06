KAKO OLJUŠTITI JAJE ZA 5 SEKUNDI? Ovaj trik još niste videli (VIDEO)

Čišćenje kuvanog jajeta može biti prava noćna mora. Ako krenete da ga ljuštite na klasičan način, komadići ljuske se često usitne i zalepe, pa vam na kraju presedne i jelo i priprema.
Razne su teorije o tome kako kuvati jaja da bi se lakše čistila, ali ovaj trik menja sve – ljuska odlazi u bukvalno jednom potezu.
Bez nereda, bez muke i bez ikakvih rekvizita, jaje možete oljuštiti za neverovatnih pet sekundi.
U čemu je tajna?
Ukoliko nemate sreće da vam ljuska sama sklizne, isprobajte metodu koju koriste profesionalci u kuhinji:
Napravite manju rupicu na jednom vrhu jajeta.
Sa druge strane napravite nešto veći otvor.
Sve što treba da uradite je da snažno dunete u manji otvor.
Rezultat? Jaje će jednostavno „izleteti“ iz ljuske na drugu stranu, čisto i netaknuto.
Ovaj trik je postao apsolutni hit na društvenim mrežama jer štedi vreme i živce, naročito kada pripremate veću količinu jaja za salate ili proslave.
Autor: Dalibor Stankov