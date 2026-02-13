Bes: Zašto ga ne treba potcenjivati, ali ni idealizovati!

Neki ga vide kao slabost, drugi kao znak snage – istina je da bes nosi moć, ali i rizik, i najbolje ga je razumeti, a ne potisnuti.

Bes je emocija koju svi poznajemo – od blagog iritiranog mrmljanja do vatrenog izliva koji oduzima dah. Ipak, društvo nam često šalje kontradiktorne poruke: dok neki misle da iskazivanje besa znači gubitak kontrole i slabost, drugi ga tumače kao znak odlučnosti, autoriteta i snage. Realnost je, naravno, složenija.

Psiholozi ističu da je bes prirodan signal – telo i mozak ga koriste da ukažu na nepravdu, frustraciju ili prelazak granice. Kad ga prepoznamo i izrazimo na zdrav način, bes može da nam pomogne da postavimo granice, zauzmemo se za sebe i zaštitimo svoje interese. Potisnuti ga, međutim, često vodi do stresa, napetosti i dugoročnih posledica po mentalno i fizičko zdravlje.

S druge strane, bes koji se ispoljava bez kontrole može biti destruktivan. Vika, agresija ili impulsivna reakcija mogu pokvariti odnose, narušiti reputaciju ili izazvati osećaj krivice kasnije. Ključ je u balansu: priznati bes, razumeti ga i kanalizovati kroz konstruktivne akcije, razgovor ili fizičku aktivnost.

Zanimljivo je da ljudi koji uče da prepoznaju signale besa često razvijaju bolju emocionalnu inteligenciju. Oni znaju kada je trenutak da se povuku, kada da izraze svoje nezadovoljstvo, a kada da transformišu frustraciju u motivaciju. Bes postaje alat, a ne teret.

Bes je glas unutrašnjeg alarma – snažan, nezgodan i moćan. Naučiti ga slušati, a ne potiskivati ili glorifikovati, znači učiti kako bolje razumeti sebe i svoje odnose sa drugima.

Autor: S.Paunović