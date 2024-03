ALKARAZ ZAKUKAO PRED INDIJAN VELS: Špancu SVE SMETA!

Karlos Alkaraz je drugi teniser planete, a mnogi ga vide kao naslednika velike trojke i čoveka koji će dominirati u godinama koje dolaze.

Iako ima samo 20 godina, Španac je već dvostruki gren slem šampion, a očekivanja su naravno ogromna.

Ovo je napravilo veliki pritisak za Karlitosa i njegov tim, a neka od očekivanja je i sam sebi nametnuo.

Više puta je Alkaraz govorio kako mu nij cilj da samo bude prvi na svetu, već i da obara sve rekorde(većinom su u vlasništvu Novaka Đokovića)

Sve ovo je uticalo na nešto slabiju formu, a upravo ovoga se Španac dotakao pred start turnira u Indijan Velsu.



Momak iz Mursije ne zna za titulu od Vimbldona, što stavlja dodatni pritisak na njega.

- Posle Vimbldona sam imao prilično dobru američku turneju – finale u Sinsinatiju, polufinale US opena. To su dobri rezultati. Ali, posle toga sam se malo mučio sa svojim tenisom, uživanjem na terenu. Ne opterećuje me što toliko dugo nemam titulu ili finale - rekao je Alkaraz.

- Mnogim igračima sam meta i svaki put kad se suočim sa njima, oni pokazuju najbolji nivo - istakao je Karlos i dodao:

- Mnogo je očekivanja i buke, verovatno je teško nositi se sa tim. Trudim se da ne razmišljam o tome. Trudim se da se klonim toga. Ali, ponekad je teško, mnogo mečeva, ljudi, rekao bih da mi to najteže pada.

Alkaraz će u drugom kolu Indijan Velsa igrati protiv Italijana Matea Arnaldija.

Ako se Karlos oseća ovako nakon nekolicine dobrih rezultata, kako je onda tek Novaku Đokoviću koji pomera granice decenijama.

Upravo u tome je razlika između najvećeg svih vremena i ostalih odličnih tenisera.