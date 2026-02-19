AKTUELNO

DUPLI ARŠINI DRUŠTVA: Zašto je uspešna žena arogantna, a uspešan muškarac ambiciozan?!

Foto: Pixabay.com

Isti potezi, ista samouverenost – ali potpuno druga etiketa.

Kada muškarac jasno iznosi stav, pregovara o plati i postavlja granice, on je „lider“. Kada to isto uradi žena – često dobije etiketu teške, hladne ili arogantne. Dovoljno je pogledati kako su godinama komentarisane žene na visokim pozicijama, dok su njihovi muški kolege za iste osobine dobijali epitet odlučnosti i snage.

Problem leži u duboko ukorenjenim očekivanjima. Od žena se i dalje podsvesno očekuje da budu blage, dopadljive i emotivno dostupne. Kada pokažu ambiciju bez izvinjavanja – narušavaju stereotip. A društvo stereotipe ne voli da menja, pa radije menja etiketu.

Psiholozi objašnjavaju da je reč o tzv. „kazni za odstupanje“. Uspeh kod muškarca potvrđuje očekivanje, dok kod žene deluje kao pretnja ustaljenom poretku. Zato se samopouzdanje kod muškarca tumači kao harizma, a kod žene kao nadmenost.

Foto: Pixabay.com

Zanimljivo je da i same žene ponekad strože ocenjuju druge žene na pozicijama moći. U patrijarhalnom modelu, prostor za vrh je dugo bio rezervisan za muškarce, pa svaka žena koja ga zauzme automatski postaje pod lupom – izgleda, tona glasa, garderobe, pa čak i privatnog života.

Možda pravo pitanje nije zašto je uspešna žena arogantna, već zašto nas i dalje zbunjuje kada žena zna koliko vredi – i to glasno kaže.

Autor: S.Paunović

