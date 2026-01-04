AKTUELNO

Horoskop

JARČEVI VLADAJU! A ovo nikako ne bi smeli da rade do kraja godine!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Jarčevi su u svom periodu, ali pogrešni potezi sada mogu skupo da ih koštaju – oprez je ključan do kraja godine.

U narednim danima Jarčevima se ne preporučuje da preuzimaju previše obaveza. Iako su navikli da sve drže pod kontrolom, preopterećenje može dovesti do iscrpljenosti i nervoze.

Nije povoljan trenutak za impulsivne odluke, naročito kada su u pitanju finansije i posao. Brzi potezi i rizična ulaganja mogli bi doneti više problema nego koristi.

Jarčevima se savetuje da ne ignorišu emocije i da ne potiskuju ono što ih muči. Zatvaranje u sebe sada može dovesti do nesporazuma sa bliskim ljudima.

Takođe, do kraja godine trebalo bi da izbegavaju sukobe i rasprave – hladna glava i strpljenje doneće bolje rezultate.

Foto: Pixabay.com

Ne morate sve sami – usporite i birajte pametno.

Autor: S.Paunović

#Astrologija

#Horoskop

#Jarac

#Savet

POVEZANE VESTI

Dom, Lepota i Moda

Ove stvari nikako ne smete da bacate u sudoperu: Dovoljna je samo jedna i moraćete da zovete majstora

Lifestyle

Sudbina je izabrala jedan poseban znak horoskopa – čeka ih neviđeni uspeh do kraja godine

Svet

PORUKA IZ KREMLJA: Nema govora o sastanku Putina i Trampa do kraja godine

Fudbal

Nemački fudbaler Tomas Miler ostaje u Vankuveru do kraja 2026. godine

Politika

Vučić za Pink: Do kraja 2026. godine mogla bi da bude dostupna vakcina protiv raka koju razvijaju Rusi

Društvo

Vernici pohrlili u Hilandar! Termini za posete popunjeni do kraja 2025. godine