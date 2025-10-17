Vučić za Pink: Do kraja 2026. godine mogla bi da bude dostupna vakcina protiv raka koju razvijaju Rusi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi do kraja sledeće godine mogla da bude dostupna našim građanima vakcina za onkološke bolesti koju razvijaju Rusi.

Vučić je podsetio da je juče razgovarao sa direktorom Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja" Aleksandrom Gincburgom i generalnim direktorom Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za radiologiju Andrejem Kaprinom, koji su ga upoznali sa razvojem revolucionarne vakcine protiv onkoloških bolesti i istakao da Rusi razvijaju vakcinu koja se razlikuje od svih ostalih vakcina protiv raka.

"Oni su mi objasnili određene stvari. Pošto smo mi sad radili testove i preglede na istoku Srbije, vidimo da imamo veliki broj ljudi koji obole od raka. Zaista procentualno veliki broj ljudi sa malignim oboljenjima. I kako to Rusi razvijaju sada? Svejedno, oni već imaju 15 plus 15 ljudi koji se nalaze u terminalnoj fazi, kojima pokušavaju da pomognu. Razlika je s ovom vakcinom u tome što ona pomaže bolesnim ljudima. Ona nije preventivna, već je nešto što treba da deluje na one kod kojih je bolest ustanovljena. Oni su ubeđeni da bi to moglo da bude do 80-85 odsto uspešno", rekao je Vučić za Pink.

Kako je naveo, to znači da kada Rusi budu to sve dozvolili da ćemo mi odmah da se uključimo zajedno sa njima da radimo na tome da bismo bili spremni.

"Ne možemo mi da proizvodimo jer još nisu ni Rusi dobili sve dozvole. Ne možemo da se igramo sa tim. Ali ćemo da uradimo tu stvar da pripremimo kompletnu infrastrukturu. Mi moramo da spremimo i lekare, moramo da spremimo i određena odeljenja i da tu budemo spremni za dva do tri meseca da možemo da prihvatimo to", rekao je Vučić.

Istakao je da polaže velike nade u lečenje onkoloških bolesnika tom vakcinom.

"Moramo da pokušamo da lečimo ljude, mi moramo da obezbedimo sve i ja ulažem velike nade da će ta vakcina za godinu i nešto dana, do kraja sledeće godine biti dostupna našim građanima. To nije moje obećanje jer ne zavisi od mene, nisam naučnik, ali nam ostaje da sve uradimo, a onda ćemo da dobijamo deo supstanci od njih pa da pravimo ovde kao što se to radilo tokom koronavirusa, a onda ćemo da se osposobimo da sami proizvodimo to", rekao je Vučić.

Kaže da je sada cena tog preparata 100.000 evra i to samo jednog.

"Ali, toliko je značajno da bismo mi bili spremni veliki novac da izdvojimo, da lečimo hiljade i hiljade pacijenata, samo da se to pokaže kao dobro. Naravno, kada se dobiju sve dozvole i kada se pokaže da je to delotvorno, onda sam sasvim siguran da će ta cena ići još gore. Pošto to ljudi ne mogu obično da plaćaju, gledaćemo kako i na koji način da država po tom pitanju pomogne", naveo je predsednik Vučić.

Dodao je da je za njega zdravlje ljudi u Srbiji najvažnija tema, kao i napredak Srbije.

Autor: Pink.rs