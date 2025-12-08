PORUKA IZ KREMLJA: Nema govora o sastanku Putina i Trampa do kraja godine

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da za sada nema govora o sastanku predsednika Rusije Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa do kraja godine.

- Sastanak mora biti pripremljen i mora biti produktivan. Da bi bio produktivan, mora se obaviti rad na ekspertskom nivou, što se trenutno i radi. To je posrednička diplomatija - rekao je Peskov za ruske medije.

Istakao je da Rusija za sada ne zna kako su završeni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine na Floridi, preneo je Sputnjik.

- Kada saznamo, onda će biti jasno kako dalje i kuda dalje - naglasio je Peskov.

Na pitanje da li razgovori evropskih lidera sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i Trampove izjave da nije zadovoljan Zelenskim znače da će rešavanje ukrajinskog sukoba biti odloženo zbog Kijeva, Peskov je rekao da je rad na rešavanju ukrajinskog sukoba veoma složen i da mora da se vodi iza zatvorenih vrata.

Na Floridi su u subotu završeni trodnevni razgovori između američkih i ukrajinskih zvaničnika. Nakon razgovora, specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa, Stiven Vitkof, i preduzetnik Džared Kušner razgovarali su preko telefona sa Zelenskim.

Prema navodima američkog portala "Aksios", SAD pokušavaju da pronađu novi pristup rešavanju teritorijalnih pitanja u razgovorima sa ukrajinskom stranom.

Autor: D.Bošković