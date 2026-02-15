ZAŠTO SU SRBI STRASTVENI PUŠAČI? Od istorijskih puteva do današnje ulice — šta stoji iza duge veze Srbije i dima cigarete?

Teško je ne primetiti koliko su cigareta i društveni život ovde oduvek bili isprepleteni.

U Srbiji se pušenje ne doživljava samo kao navika — to je ritual, pauza, sredstvo povezivanja i oblik izražavanja, ukorenjeno duboko u kolektivnu istoriju i svakodnevicu.

Veza Srba sa duvanom vuče korene još iz osmanskog perioda, kada je duvan stigao na ove prostore kao luksuzna i egzotična roba. Postao je simbol urbane kulture, ali i sredstvo za komunikaciju — kafa bez duvana, ili duvan bez kafe, gotovo da nije postojao. Naučno je zabeleženo da su česti rituali pušenja u kafanama i kavanama doprineli tome da dim cigarete postane znak druženja, a ne samo poroka.

Tokom 20. veka, industrijalizacija i dostupnost cigareta dodatno su učvrstili ovaj odnos. U periodima kriza, ratova i ekonomskih teškoća, cigareta je često bila dostupna uteha — nešto što je lako moglo da se zapali čak i kada je ostatak sveta delovao nestabilno. Ne čudi zato što danas starije generacije i dalje vezuju cigaretu za trenutke razgovora, bez žurbe, uz čašu i duži pogled na ulicu.

Socijalna dimenzija pušenja u Srbiji je značajna. Pušači se okupljaju na terasama, pred kafićima, na benzinskim pumpama — dim postaje nevidljiva nit koja spaja ljude različitih generacija, stavova i profesija. U društvu u kojem se otvoren razgovor nekada s mukom izgovara, cigareta naglo skraćuje distancu i otvara prostor za priču.

Ipak, nije sve nostalgija i kultura — zdravstveni rizici su danas dobro poznati, i statistike pokazuju da je stopa pušača među Srbima i dalje visoka u poređenju sa mnogim evropskim zemljama. Uprkos kampanjama i upozorenjima, mnogima je teško da se odvoje od te stare rutine jer pušenje često služi i kao sredstvo za smanjenje stresa, navika stvorena decenijama, gotovo urođena u svakodnevicu.

Na kraju, možda leži suštinski odgovor u tome što pušenje u Srbiji nije samo fizička navika — to je kulturni i emocionalni fenomen. Dim cigarete nosi sa sobom istoriju, sećanja i zajedničke trenutke, i zato često traje i onda kada bismo želeli da nestane.

Možda će budućnost doneti svet bez dima — ali razumevanje zašto je on ovde dugo opstao, otkriva mnogo o nama samima.

Autor: S.Paunović