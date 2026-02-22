AKTUELNO

FINANSIJSKA NEVERA: TAJNI DUGOVI KAO NOVI OKIDAČ ZA RAZVOD

Foto: Pink.rs/Unsplash.com

Prećutane kreditne kartice, sakrivene pozajmice i tajni računi – novac postaje jednako osetljiva tema kao i emocije.

Kada se govori o neverstvu, najčešće se misli na emotivnu ili fizičku izdaju. Ipak, sve češće se pominje i finansijska nevera – situacija u kojoj partner krije dugove, potrošnju ili važne novčane odluke.

U praksi to može značiti podizanje kredita bez znanja supružnika, prećutkivanje minusa na računu ili trošenje zajedničke ušteđevine bez dogovora. Iako nema treće osobe, osećaj izdaje može biti podjednako snažan. Poverenje, koje je temelj svakog odnosa, narušava se čim jedna strana shvati da su važne informacije skrivene.

Stručnjaci za porodične odnose ističu da novac odavno nije samo ekonomsko pitanje, već i pitanje moći, sigurnosti i kontrole. U društvu u kojem su finansijski pritisci veliki, stres zbog dugova lako prelazi u sukobe.

Istorijski gledano, neslaganja oko imovine i novca oduvek su bila među glavnim razlozima bračnih sporova. Razlika je u tome što su danas potrošački krediti i brze pozajmice dostupniji nego ikada, pa je i iskušenje veće.

Foto: Unsplash.com

Rešenje nije u potpunoj kontroli, već u otvorenom razgovoru. Zajednički plan troškova, jasna podela odgovornosti i dogovor o većim kupovinama smanjuju rizik od neprijatnih iznenađenja.

Finansijska nevera možda ne ostavlja vidljive tragove, ali može duboko da naruši odnos. Novac sam po sebi nije problem – problem nastaje kada nestane iskrenost. A bez poverenja, ni najstabilniji budžet ne može sačuvati brak.

Autor: S.Paunović

