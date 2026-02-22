Kad nam u san dođu oni kojih više nema: Šta znači sanjati preminulu blisku osobu u teškim trenucima?

U periodima tuge, stresa i velikih životnih lomova, podsvest često bira najdublje veze kao izvor utehe – i poruke koje budni ne umemo sebi da damo.

Gotovo svako je bar jednom doživeo da u trenutku velike životne krize sanja preminulu blisku osobu. Takvi snovi umeju da budu izuzetno stvarni, emotivni i snažni – kao da smo na kratko ponovo dobili priliku za razgovor, zagrljaj ili savet. Iako mnogi u tome traže mistična značenja, psihologija nudi jednostavnije objašnjenje: u trenucima slabosti, naš um poseže za simbolima sigurnosti i bezuslovne ljubavi koje pamtimo.

Preminule osobe koje smo voleli često predstavljaju unutrašnji osećaj zaštite. Kada nam je teško – bilo da prolazimo kroz raskid, razvod, gubitak posla ili porodične probleme – podsvest aktivira likove koji su nekada bili naš oslonac. San tada postaje prostor u kom tražimo utehu, odobrenje ili potvrdu da ćemo izdržati. To ne znači da ne puštamo prošlost, već da se oslanjamo na najdublje emocionalne temelje koje imamo.

Važno je obratiti pažnju na emociju iz sna, a ne samo na njegov sadržaj. Da li je susret bio umirujući? Da li vam je ta osoba nešto poručila? Često poruke koje dobijamo zapravo su naš unutrašnji glas – deo nas koji zna šta je ispravno, ali ga u budnom stanju nadjačavaju strah i sumnja. U tom smislu, san može biti oblik samopodrške.

U nekim slučajevima, ovakvi snovi javljaju se i kada tuga nije do kraja prerađena. Teški životni periodi ponovo otvore stare rane, pa se sećanje na preminulu osobu vrati intenzivnije nego inače. To je prirodan proces. Emocije nisu linearne, a žalovanje ne prati kalendar. San tada može biti podsetnik da sebi damo dozvolu da osetimo i ono što smo potisnuli.

Bez obzira na to da li snove tumačimo duhovno ili psihološki, jedno je sigurno – oni govore o ljubavi koja je ostavila dubok trag. Kada nam je teško, um nas vraća na mesta gde smo se nekada osećali bezbedno. I možda upravo u tome leži njihova prava poruka: snaga koju tražimo spolja često je već u nama, oblikovana uspomenama na one koji su nas voleli.

Autor: S.Paunović