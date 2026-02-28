Roditelji koji se izvinjavaju deci: Mala reč koja menja generacije

Autoritet se ne ruši izvinjenjem – gradi se poverenjem.

U mnogim domovima nekada je važilo nepisano pravilo: roditelj je uvek u pravu. Čak i kada povisi ton bez razloga, čak i kada pogreši, čak i kada kazna nije bila fer – o tome se nije razgovaralo. Izvinjenje detetu doživljavalo se kao slabost i gubitak autoriteta. Generacije su odrastale u uverenju da stariji ne greše, a ako greše – o tome se ćuti.

Danas se ta slika menja. Sve je više roditelja koji su spremni da zastanu i kažu: „Izvini, preterao sam.“ Ta rečenica ne briše granice, ne briše pravila i ne briše odgovornost deteta. Ona briše strah. Kada roditelj prizna grešku, dete ne gubi poštovanje – naprotiv, uči šta znači zrelost. Uči da snaga nije u nepogrešivosti, već u sposobnosti da preuzmeš odgovornost za svoje postupke.

Psiholozi često naglašavaju da deca ne pamte savršene reakcije, već osećaj sigurnosti. Kada znaju da mogu da kažu kako se osećaju bez bojazni da će biti ismejana ili ignorisana, razvijaju zdravije samopouzdanje. Izvinjenje roditelja šalje snažnu poruku: greške su deo odnosa, ali se o njima razgovara. Time se prekida ciklus tihe distance koja se nekada prenosila sa generacije na generaciju.

Naravno, priznati detetu da ste pogrešili zahteva hrabrost. Lakše je ostati pri svom stavu nego spustiti gard. Mnogi roditelji nose sopstvene rane iz detinjstva, u kojima izvinjenje nikada nisu čuli. Upravo zato je ova promena toliko značajna – ona ne menja samo jedan odnos, već čitav porodični obrazac. Deca koja odrastaju uz roditelje koji umeju da kažu „pogrešio sam“ sutra će lakše to reći partneru, prijatelju, kolegi.

Nova kultura roditeljstva ne podrazumeva savršenstvo, već svesnost. Niko ne očekuje idealne majke i očeve. Ono što deci zaista treba jesu odrasli koji znaju da su autoritet i toplina saveznici, a ne suprotnosti. Jedna mala reč – „izvini“ – možda deluje beznačajno, ali u porodičnoj dinamici ona ima moć da prekine stare tišine i započne zdraviji dijalog koji traje godinama.

Autor: S.Paunović