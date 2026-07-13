Radovanović stao u odbranu Šabića i Maje Stojanović: Đilasu stigla lekcija iz ZLF-a

Poslanik Zeleno-levog fronta Bogdan Radovanović stao je u odbranu Rodoljuba Šabića i Maje Stojanović, poručivši da se politički autoritet ne gradi javnim diskvalifikacijama

Sukobi unutar opozicije dobili su novu dimenziju pošto je narodni poslanik Zeleno-levog fronta Bogdan Radovanović javno kritikovao lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, zbog napada na Rodoljuba Šabića i Maju Stojanović.

Iako Radovanović u objavi nije naveo ime, formulacija koju je upotrebio, kao i kontekst prethodnih javnih polemika, upućuju na to da je poruka namenjena predsedniku Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu.

Štetno je kada se lider jedne parlamentarne opozicione stranke spušta na nivo javnog blaćenja ljudi poput @RodoljubSabic i @maja018.



O njihovom integritetu, profesionalnosti i doprinosu borbi za vladavinu prava i evropske integracije teško da ima pravo da drži lekcije, pre će… pic.twitter.com/Bs1v2SJJwA — Bogdan Radovanovic (@bvradovanovic) 13. јул 2026.

„Štetno je kada se lider jedne parlamentarne opozicione stranke spušta na nivo javnog blaćenja ljudi poput Rodoljuba Šabića i Maje Stojanović”, naveo je Radovanović.

Poslanik ZLF-a, kojem je mandat potvrđen na predlog te stranke, ocenio je da Đilas nema osnova da drži lekcije ljudima čiji su profesionalni i javni angažman godinama povezani sa pitanjima vladavine prava i evropskih integracija.

„O njihovom integritetu, profesionalnosti i doprinosu borbi za vladavinu prava i evropske integracije teško da ima pravo da drži lekcije, pre će biti obrnuto”, poručio je Radovanović.

On je objavu zaključio jasnom političkom porukom:

„U politici se autoritet ne gradi diskvalifikacijama, već argumentima.”

Ovim je nezadovoljstvo Đilasovim načinom političkog obračuna prvi put tako otvoreno iskazano i iz redova Zeleno-levog fronta, stranke koja je sa SSP-om nastupala u okviru nekadašnje koalicije „Srbija protiv nasilja”.