VUKOSAVLJEVIĆ NAKON NAPUŠTANJA ZLF: Studenti blokaderi tretiraju DS i ZLF kao 'ludu tetku koja ume da skuva ručak i ništa više'

Marija Vukosavljević, članica Zeleno-levog fronta, saopštila je da nakon šest godina napušta tu stranku nakon odluke da ZLF podrži studentski pokret na sledećim parlamentarnim izborima.

Kako je rekla, ne podržava "zaokret ka populizmu i odustajanje od beskompromisne borbe protiv jednoumlja, nacionalizma, rasizma, antipolitike, a za zaštitu ljudskih i manjinskih prava, pluralizam i demokratiju".

Marija Vukosavljević, sada kaže da studenti blokaderi tretiraju DS i ZLF kao “ludu tetku koja ume da skuva ručak i ništa više”.