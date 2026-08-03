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VUKOSAVLJEVIĆ NAKON NAPUŠTANJA ZLF: Studenti blokaderi tretiraju DS i ZLF kao 'ludu tetku koja ume da skuva ručak i ništa više'

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/VIDEO ||

Marija Vukosavljević, članica Zeleno-levog fronta, saopštila je da nakon šest godina napušta tu stranku nakon odluke da ZLF podrži studentski pokret na sledećim parlamentarnim izborima.

Kako je rekla, ne podržava "zaokret ka populizmu i odustajanje od beskompromisne borbe protiv jednoumlja, nacionalizma, rasizma, antipolitike, a za zaštitu ljudskih i manjinskih prava, pluralizam i demokratiju".

Marija Vukosavljević, sada kaže da studenti blokaderi tretiraju DS i ZLF kao “ludu tetku koja ume da skuva ručak i ništa više”.

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