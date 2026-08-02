'ZAOKRET KA POPULIZMU I NACIONALIZMU' Napustila ZLF posle odluke stranke da podrži studente na izborima: 'Ne želim da učestvujem u SAMOUBISTVU STRANKE'

Marija Vukosavljević, članica Zeleno-levog fronta, saopštila je da nakon šest godina napušta tu stranku nakon odluke da ZLF podrži studentski pokret na sledećim parlamentarnim izborima. Kako je rekla, ne podržava "zaokret ka populizmu i odustajanje od beskompromisne borbe protiv jednoumlja, nacionalizma, rasizma, antipolitike, a za zaštitu ljudskih i manjinskih prava, pluralizam i demokratiju".
Vukosavljević je svoju odluku obelodanila na svom X profilu.
- Nisam više članica ZLF, i ne verujem da ću ikada više biti članica bilo koje partije. Sad konačno poznanici mogu da mi se obraćaju kao ljudskom biću, a ne Opozicijo ili Stranko, ili Botuljo. Nije mi to neka uteha, jer sam svesna da je ovo poraz moje borbe protiv antipolitike. Učlanila sam se u Ne davimo Beograd 2020. i nastavila članstvo u ZLF, ali sam tek kasnije počela da u javnosti ističem stranačku pripadnost. Smatrala sam da je važno braniti pravo na političku participaciju i opredeljenje, boriti se za sprovođenje politika i ideja koje smatraš dobrim za svoje društvo - navela je Vukosavljević.
Nisam više članica ZLF, i ne verujem da ću ikada više biti članica bilo koje partije.— Marija Vukosavljević (@smorbaba) 02. август 2026.
Sad konačno poznanici mogu da mi se obraćaju kao ljudskom biću, a ne Opozicijo ili Stranko, ili Botuljo. Nije mi to neka uteha, jer sam svesna da je ovo poraz moje borbe protiv antipolitike.…
"Osećam da stranka više ne zastupa vrednosti zbog kojih sam joj se pridružila"
Kako je rekla, verovala je da u "deklarisanju pripadnosti strankama treba da prednjačimo mi za koje je jasno da političkim angažmanom ne stičemo nikakve apanaže i finansijske benefite, a naročito mi kojima zbog toga ne preti gubitak posla, prijatelja, i kojima nije ugrožena bezbednost".
- Bila sam spremna da se rvem sa neistomišljenicima, dok god sam imala poverenja u saborce da jedni druge čuvamo. Iščlanila sam se iz ZLF zato što osećam da stranka više ne zastupa vrednosti zbog kojih sam joj se pridružila. Ne podržavam zaokret ka populizmu i odustajanje od beskompromisne borbe protiv jednoumlja, nacionalizma, rasizma, antipolitike, a za zaštitu ljudskih i manjinskih prava, pluralizam i demokratiju. Ne želim da učestvujem u slabljenju savremene levice u Srbiji, da pomažem nestanku jedine stranke koja se borila za progresivne ideje - poručila je Vukosavljević.
"Asistirano samoubistvo stranke"
Dodala je da je povod njenom iščlanjenju bila "Odluka o podršci pokretu" koji joj ideološki nije blizak i "asistiranom samoubistvu stranke".
- Međutim, uzrok je način donošenja te odluke, kako, kada i zašto. To su unutarstranačke stvari i neću o njima javno govoriti. Molim bivše partijske saborce da me ne čačkaju, jer ću im odgovoriti, a to može samo da našteti njihovoj stranci i borbi za demokratsko društvo. Smatram da je važno i da se javno ogradim od ZLF, da bih sprečila da se moji stavovi pripisuju stranci kojoj više ne pripadam, i stvaranje utiska u javnosti da je podrška ZLF nedosledna ili neiskrena, što bi samo štetilo borbi protiv režima. Bez obzira što je meni oduzeta prilika da doprinosim smeni režima, ne želim da učestvujem u guranju antirežimskih birača u apstinenciju - navela je Vukosavljević.
Potom je imala i poruku za sve pratioce na X mreži.
- Na kraju, molim vas da ne učitavate previše u jedan sasvim lični čin. Moj izlazak je samo moj, kao što sam i ja ipak uvek bila prvenstveno svoja. Za mnom neće poći niko, niti treba. Da je doneta odluka o saradnji sa nekim strankama, sigurno bi mnogo više ljudi napustilo stranku. To nam je svima nauk da malo spustimo loptu u ratovima na društvenim mrežama, koje toliko raspiruju mržnju da onemogućavamo buduću saradnju, čak i kada je ona neophodna i važna, kako za stranke, tako i za društvo koje svi gradimo. Sad mogu da se vratim ulozi nezavisne posmatračice zbivanja, što je neuporedivo lakše, i beskrajno tužno - zaključila je Vukosavljević.