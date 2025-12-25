Gordana Mihajlović: Napustila sam stranku Nenada Rašića, njegova politika protiv interesa srpskog naroda

Jedini kandidat za poslanika iz Zubinog Potoka na vanrednim parlamentarnim izborima ispred stranke Nenada Rašića „Za slobodu, pravdu i opstanak“ – Gordana Mihajlović – saopštila je da napušta tu stranku, uz obrazloženje da je politika njenog lidera protiv interesa Srba na Kosovu i Metohiji.

Gordana Mihajlović potvrdila je za Kosovo onlajn da se povlači iz stranke „Za slobodu, pravdu i opstanak“ koju predvodi Nenad Rašić, kao i da neće učestvovati na predstojećim izborima.

„Obaveštavam vas da sam donela odluku da napustim stranku Za slobodu, pravdu i opstanak, koju predvodi Nenad Rašić, i da ni na koji način ne učestvujem na ovim izborima, jer sam vremenom uvidela da je njegova politika protiv interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji“, istakla je Mihajlović.

Kako je dodala, jedina politika koja garantuje opstanak Srba na Kosovu jeste politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

„Više je nego jasno da je jedina politika koja garantuje Srbima opstanak na Kosovu i Metohiji, i koju podržavam, politika predsednika Aleksandra Vučića“, zaključila je Mihajlović.

Podsetimo, član GI SPO Slađan Nikolčević saopštio je juče da se povlači iz izbornog procesa u kom je bio jedini kandidat za poslanika te građanske inicijative iz Opštinskog odbora Štrpce. On je naveo da je svestan da je delovanje predsednika GI SPO i ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića zasnovano na ličnom interesu i da vodi u dalje podele i slabljenje položaja srpskog naroda na Kosovu.

Autor: Dalibor Stankov