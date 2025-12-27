Rašiću svi okreću leđa: Bojan Jovanović iz Leposavića izbacuje Rašićevu stranku na ulicu jer radi protiv srpskog naroda

Bojan Jovanović iz Leposavića, koji je do skoro izdavao lokal u centru opštine stranci Za slobodu, pravdu i opstanak, koju vodi Nenad Rašić, odlučio je da raskine ugovor o zakupu i sa svog objekta prekreči sav promotivni predizborni materijal te stranke jer se, kako kaže za Kosovo onlajn, razočarao zbog „Rašićeve antisrpske politike“.

„Ne želim da se ime moje porodice na bilo koji način više dovodi u vezu sa Rašićem, niti ga više podržavam zbog svega što radi protiv interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Zato sam jutros i prekrečio sav predizborni materijal Rašićeve stranke sa svog lokala i raskidam sa njim svaki ugovor o saradnji“, rekao ke kratko Jovanović za Kosovo onlajn.

On je naveo da je jedina ispravna politika ona koja štiti i bori se za prava i boljitak srpskog naroda na prostoru Kosova.

Prethodnih dana, Rašićevu stranku napustilo je nekoliko istaknutih funkcionera i kandidata za poslanike, medju kojima i Gordana Mihajlović iz Zubinog Potoka i Sladjan Nikolčević iz Štrpca.

Nikolčević je nakon odluke o povlačenju, pre nekoliko dana rekao da je svestan da je delovanje Nenada Rašića zasnovano na ličnom interesu i da vodi u dalje podele i slabljenje položaja srpskog naroda na Kosovu.

Stranku je zatim napustila i Gordana Mihajlović, koja je takođe navela da je Rašićeva politika protiv interesa srpskog naroda na Kosovu.

Autor: Pink.rs