Zašto ne možemo da se odvojimo od telefona? Opsesija notifikacijama i online priznanjem!

Ne radi se samo o radoznalosti – naš mozak je naučen da zavisi od digitalnog odobravanja.

Gotovo je nemoguće danas da prođe sat bez provere telefona. Svaka notifikacija – lajk, komentar, poruka – aktivira centar za nagradu u mozgu i proizvodi osećaj zadovoljstva. Taj instant feedback stvara naviku koja može prerasti u opsesiju, jer ljudska psihologija prirodno teži priznanju i socijalnoj potvrdi.

Psiholozi poput Eriha Froma govorili su o ljudskoj potrebi za pripadanjem i potvrdom identiteta. Društvene mreže su te mehanizme uzdigle do maksimuma: svaki „ping“ deluje kao mini-dozvola za osećaj vrednosti, što može učiniti da zanemarimo stvarni svet oko sebe. Ova online validacija često zamenjuje prave emocionalne veze, jer nagrade stižu brzo i bez uloženog napora.

Jošš opasnije, stalna povezanost vodi ka poređenju. Vidimo idealizovane verzije života drugih, što stvara osećaj manje vrednosti ili neuspeha, dok u isto vreme težimo da naš digitalni život izgleda savršeno. To je začarani krug – tražimo potvrdu, upoređujemo se, osećamo anksioznost i ponovo proveravamo notifikacije.

Navika je toliko ukorenjena da je teško napraviti granicu. Istraživanja pokazuju da digitalni detoks, makar sat vremena dnevno, značajno smanjuje stres i povećava fokus. Ali izazov nije samo u količini vremena online, već u psihološkom efektu stalne dostupnosti potvrde: mozak je obučen da zavisi od spoljašnjeg odobravanja, a ne unutrašnje sigurnosti.

Rešenje nije potpun prekid sa tehnologijom, već svesna upotreba. Učenje da vrednujemo svoje vreme, emocije i stvarne odnose više od digitalnog aplauza može vratiti kontrolu nad životom. Jer prava potvrda nikada ne stiže u notifikaciji – ona dolazi iznutra.

Autor: S.Paunović