Navika koja vas nesvesno čini siromašnijim: Mnogi ljudi je ponavljaju svakog dana, a da toga nisu ni svesni!

Finansijski stručnjaci često ističu da put ka stabilnim finansijama ne zavisi samo od visine plate, već i od svakodnevnih navika koje oblikuju naš odnos prema novcu. Jedna od njih posebno se izdvaja kao ne toliko primetan krivac za prazniji novčanik.

Reč je o impulsivnoj kupovini – navici da se stvari kupuju bez prethodnog razmišljanja ili planiranja. Bilo da je u pitanju brza porudžbina hrane, odeća na sniženju ili sitnice koje deluju beznačajno, takve odluke se često donose u trenutku, vođene raspoloženjem ili željom za trenutnim zadovoljstvom.

Problem nastaje jer se male, svakodnevne kupovine brzo sabiraju. Iznos koji deluje beznačajno kada se potroši jednom ili dvaput nedeljno, na mesečnom ili godišnjem nivou može postati ozbiljan trošak. Upravo zbog toga mnogi ljudi imaju osećaj da im novac nestaje, iako nemaju velike izdatke.

Stručnjaci savetuju da se pre svake kupovine napravi kratka pauza i postavi jednostavno pitanje: da li mi je ovo zaista potrebno ili samo želim trenutni osećaj zadovoljstva. Ova mala promena u razmišljanju može pomoći da se izbegnu mnoge nepotrebne kupovine.

Finansijska stabilnost često se gradi kroz male, svakodnevne odluke. Kada se impulsivna kupovina zameni promišljenim trošenjem, čak i skromni prihodi mogu se vremenom pretvoriti u značajnu ušteđevinu i veću finansijsku sigurnost.

Autor: S.Paunović