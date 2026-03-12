Chiara Ferragni je novo GUESS lice

Globalna preduzetnica i jedna od najuticajnijih ličnosti savremene modne scene, Chiara Ferragni, novo je zaštitno lice globalne GUESS kampanje za sezonu proleće/leto 2026. Ovim izborom brend nastavlja tradiciju saradnje sa ženama koje samouvereno grade sopstveni put, spajajući prepoznatljivo nasleđe GUESS estetike sa energijom savremene modne kulture.

Kampanju potpisuju renomirani fotografi Morelli Brothers, čiji filmski vizuelni stil donosi snažnu, gotovo kinematografsku atmosferu. Njihov objektiv beleži Ferragni kroz niz upečatljivih portreta koji balansiraju između sofisticiranosti i spontanosti, prizivajući duh legendarnih GUESS kampanja, ali u modernoj interpretaciji prilagođenoj digitalnom dobu.

„Oduševljeni smo što je Chiara Ferragni novo lice naše GUESS kampanje“, izjavio je Paul Marciano, suosnivač i glavni kreativni direktor kompanije GUESS?, Inc. „Od samog početka postojala je snažna povezanost – njena energija, samopouzdanje i autentičnost savršeno odražavaju duh GUESS žene. Ona predstavlja ženu koja veruje u sebe i ide napred sa odlučnošću, a upravo taj stav ogleda se i u kolekciji za proleće/leto 2026 – modernoj, svestranoj i punoj karaktera.“

Vizuelni narativ kampanje razvija se kroz igru kontrasta – smenjivanje crno-belih kadrova i vibrantnih boja evocira estetiku kultnih GUESS editorijala iz prošlosti, dok istovremeno donosi savremenu, „social-first“ interpretaciju. Rezultat je serija fotografija koje naglašavaju različite dimenzije Ferragnine ličnosti, od elegantne i sofisticirane do opuštene i samouverene, oslikavajući savremenu GUESS ženu.

Kolekcija za sezonu proleće/leto 2026 inspiraciju pronalazi u reinterpretaciji američkog sna kroz modernu perspektivu. Elementi prepoznatljivog brend nasleđa dobili su novu energiju, inspirisanu duhom teksaškog kauboja i beskrajnim pejzažima američkog Zapada, koji su transformisani u priču o ženstvenosti, nezavisnosti i samopouzdanju.

Među ključnim komadima izdvajaju se povratak Bellflower pantalona, kao i legendarna bandage haljina – simboli senzualnosti i glamura koji su godinama deo DNK GUESS brenda. Kolekcija donosi i osvežene siluete, moderni kroj i upečatljiv denim, naglašavajući evoluciju brenda od njegovih kalifornijskih korena do savremenih modnih pista.

Posebnu pažnju u kampanji privlači i Camden torba, koja se već izdvaja kao potencijalni „IT“ aksesoar sezone. Sa skulpturalnom formom, luksuznim teksturama i precizno izrađenim detaljima, ovaj model oličava prepoznatljivu GUESS estetiku – hrabru, svestranu i bezvremenski elegantnu. Ferragni je nosi kroz različite stajlinge u kampanji, od denim kombinacija do večernjih silueta, potvrđujući njen status nezaobilaznog komada prolećne garderobe.

Sa više od decenije uticaja na globalnu modnu industriju, Chiara Ferragni ostaje snažan glas kreativnosti, autentičnosti i ličnog izraza, inspirišući milione ljudi širom sveta.

„Velika mi je čast što ponovo sarađujem sa GUESS-om, gotovo 13 godina nakon naše prve saradnje. Ovaj projekat za mene je mnogo više od kampanje – došao je u trenutku kada sam želela novi početak i priliku da svoju priču ispričam iz perspektive osobe kakva sam danas“, izjavila je Ferragni. „Rad sa tako ikoničnim brendom omogućio mi je da slobodno izrazim sve svoje strane.“

Nova GUESS kolekcija dostupna je u GUESS radnjama u Beogradu u Ušću, Rajićevoj i Galeriji i Novom Sadu u centru BIG Fashion, u Fashion&Friends radnjama širom zemlje kao i online na fashionandfriends.com

Autor: D.Bošković