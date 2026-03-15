DA LI TREBA TRAŽITI DODATNI NOVAC ZA OBUKU NOVOG KOLEGE? Stručnjaci otkrivaju šta je profesionalno, a šta nije!

Kada vam nadređeni ne ponudi ekstra naknadu za obuku novog zaposlenog, mnogi radnici se pitaju – da li je u redu tražiti dodatni honorar ili je to previše?

Obuka novog kolege često zahteva dodatno vreme, strpljenje i energiju. I dok za neke firme ovo spada u normalne zadatke, zaposleni koji ulažu značajan trud imaju pravo da se zapitaju da li bi trebalo da traže dodatnu kompenzaciju. Stručnjaci za ljudske resurse ističu da način na koji pristupite ovoj situaciji može da bude presudan za vašu profesionalnu reputaciju.

Prvo pravilo je procena obima posla. Ako je obuka kratka i deo vaših svakodnevnih zadataka, možda je prihvatljivo da ne tražite dodatno. Međutim, ako uključuje višesatne prezentacije, pripremu materijala i stalno mentorstvo, to je već značajan dodatni angažman. U takvim slučajevima, ljubazno i profesionalno iskazivanje potrebe za naknadom može biti opravdano.

Drugi savet stručnjaka je pristup „pitanje, a ne zahtev“. Umesto da odmah tražite novac, možete razgovor započeti rečenicom poput: “Rado ću obučiti novog kolegu, a želeo/la bih da razgovaramo o mogućnosti kompenzacije za dodatno vreme koje ću uložiti.” Ovaj pristup pokazuje spremnost da pomognete, ali i da cenite sopstveni trud.

Treći savet je komunikacija sa nadređenima unapred. Nikada nije kasno da se iskreno raspitate: da li postoji politika kompenzacije za obuku novih kolega? Ako postoji, važno je da se držite definisanih procedura. Ako ne postoji, važno je da vašu inicijativu predstavite profesionalno i sa argumentima.

Traženje dodatnog novca za obuku nije neprofesionalno ako se radi pravilno i u skladu sa radnom etikom. Ključ je u stavu: pokažite spremnost da pomognete, ali i da vrednujete sopstveni rad. Pravi balans između profesionalizma i ličnog interesa može otvoriti vrata boljih prilika i poštovanja unutar firme.

Autor: S.Paunović