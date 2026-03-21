Farbanje kose u trudnoći? Stručnjaci otkrivaju DA LI je bezbedno i šta treba obavezno da znate

Farbanje kose u trudnoći izaziva strah kod mnogih žena, ali rešenje postoji. Prestanite da brinete i naučite kako to da uradite sigurno.

Kada ugledate te dve crtice na testu, radost se često pomeša sa nizom briga. Pitanje da li farbanje kose u trudnoći predstavlja rizik za bebu muči mnoge buduće majke.

Odmah da raščistimo strahove – ne morate da hodate sa izrastkom devet meseci, ali postoji ključna caka u samom tajmingu i načinu nanošenja. Vaša frizura može ostati besprekorna, a beba potpuno zaštićena. Trudnoća donosi buru hormona, a vaš organizam zahteva znatno pažljiviji tretman nego ikada pre.

Da li je zaista bezbedno farbanje kose u trudnoći?

Većina lekara smatra da je farbanje bezbedno jer telo apsorbuje minimalnu količinu hemikalija kroz kožu glave. Ipak, stručnjaci preporučuju izbegavanje tretmana tokom prvog trimestra kada se formiraju vitalni organi bebe, uz obavezno korišćenje blažih preparata.

Iako vaš ginekolog verovatno neće zabraniti odlazak u salon, određeni medicinski podaci pozivaju na promišljenost. Na primer, studija objavljena u časopisu „BMC Pregnancy and Childbirth“ ukazuje na to da prečesto izlaganje hemikalijama iz farbe može biti povezano sa smanjenom telesnom težinom bebe ukoliko agresivno ponavljate tretmane neposredno pre i tokom ranih faza začeća. Zato zapamtite da je umerenost vaš najbolji saveznik u ovom predivnom periodu. Svako bojenje kose u trudnoći radite smisleno i sa merom. Mnoge žene prave grešku preterujući sa učestalim odlascima kod frizera, ne shvatajući da telo sada drugačije reaguje na poznate supstance.

Autor: S.M.