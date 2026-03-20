Da li je farbanje kose u trudnoći bezbedno za bebu? Evo šta stručnjaci kažu i na šta obavezno morate obratiti pažnju

Farbanje kose u trudnoći izaziva strah kod mnogih žena, ali rešenje postoji. Prestanite da brinete i naučite kako to da uradite sigurno.

Kada ugledate te dve crtice na testu, radost se često pomeša sa nizom briga. Pitanje da li farbanje kose u trudnoći predstavlja rizik za bebu muči mnoge buduće majke.

Odmah da raščistimo strahove – ne morate da hodate sa izrastkom devet meseci, ali postoji ključna caka u samom tajmingu i načinu nanošenja. Vaša frizura može ostati besprekorna, a beba potpuno zaštićena. Trudnoća donosi buru hormona, a vaš organizam zahteva znatno pažljiviji tretman nego ikada pre.

Da li je zaista bezbedno farbanje kose u trudnoći?

Većina lekara smatra da je farbanje bezbedno jer telo apsorbuje minimalnu količinu hemikalija kroz kožu glave. Ipak, stručnjaci preporučuju izbegavanje tretmana tokom prvog trimestra kada se formiraju vitalni organi bebe, uz obavezno korišćenje blažih preparata.

Iako vaš ginekolog verovatno neće zabraniti odlazak u salon, određeni medicinski podaci pozivaju na promišljenost. Na primer, studija objavljena u časopisu „BMC Pregnancy and Childbirth“ ukazuje na to da prečesto izlaganje hemikalijama iz farbe može biti povezano sa smanjenom telesnom težinom bebe ukoliko agresivno ponavljate tretmane neposredno pre i tokom ranih faza začeća. Zato zapamtite da je umerenost vaš najbolji saveznik u ovom predivnom periodu. Svako bojenje kose u trudnoći radite smisleno i sa merom. Mnoge žene prave grešku preterujući sa učestalim odlascima kod frizera, ne shvatajući da telo sada drugačije reaguje na poznate supstance.

Tretiranje vlasi farbom: Trikovi za potpunu sigurnost

Kada uspešno pregurate prva tri meseca, nivo stresa opada i spremni ste za osveženje izgleda. Trudnice i farbanje apsolutno idu zajedno ukoliko preduzmete nekoliko osnovnih koraka predostrožnosti. Važno je samo da malo promenite uobičajeni pristup i fokusirate se na bezbednije metode koje čuvaju vaš mir.

Fokusirajte se na tehnike poput balajaža ili pramenova, gde jaki preparati uopšte ne dolaze u direktan kontakt sa kožom vaše glave.

Ukoliko ceo proces radite same kod kuće, obavezno provetravajte prostoriju kako biste izbegli udisanje štetnih isparenja.

Uvek nosite deblje zaštitne rukavice tokom procesa mešanja i nanošenja boje.Temeljno isperite teme nakon isteka vremena, pazeći da ne ostavite nikakve tragove agresivnih hemikalija na koži.

Kada poštujete ova jednostavna pravila, drastično smanjujete sve potencijalne rizike. Važno je samo pažljivo slušati svoje telo. Tokom velikih hormonskih promena, vaša koža postaje znatno osetljivija. Često se dešava da preparat koji ste godinama koristile bez problema odjednom izazove neprijatan svrab ili crvenilo. Zato uvek uradite brzi test tolerancije na unutrašnjoj strani lakta barem 48 sati pre nego što započnete proces farbanja cele dužine.

Alternativna rešenja za korišćenje farbe za kosu

Moderno tržište danas nudi pregršt fantastičnih opcija koje su znatno nežnije prema vašem organizmu. Ako vas klasično farbanje kose u trudnoći i dalje plaši, okrenite se prirodnijim varijantama. Biljne mešavine, poput čiste kane, predstavljaju apsolutno sjajan izbor ukoliko želite tople, bakarne tonove bez imalo rizika. Pored toga, farbe bez amonijaka danas savršeno prekrivaju sede vlasi jednako efikasno kao i tradicionalne formule, a pritom uopšte nemaju onaj oštar, zagušljiv miris koji često izaziva jutarnju mučninu.

Morate znati da sama promena boje kose ne mora automatski da uključuje snažne hidrogene i amonijak. Toneri i polutrajni prelivi zadržavaju se isključivo na površini same dlake i postepeno se ispiraju kroz nekoliko nedelja. Oni predstavljaju najsigurniji i najbrži način da osvežite onaj prepoznatljivi sjaj između dva ozbiljnija odlaska u frizerski salon.

Autor: D.Bošković