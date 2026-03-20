Komšijske mačke vam opsedaju dvorište? Stavite ovo na ogradu i više nikada neće prići

Kako oterati mačke koje vam svakodnevno uništavaju biljke i prljaju dvorište? Primenite ovaj jednostavan trik na ogradi već danas.

Budite se rano ujutru, gledate kroz prozor, a prelepi zeleni travnjak na kojem vaša deca provode vreme pretvoren je u javni toalet. Prekopane leje, iskidano cveće i onaj oštar, neprijatan miris jasno ukazuju na to da imate problem. Ako se pitate kako oterati mačke iz dvorišta jednom zasvagda, niste sami.

Mnogi su probali besmislene trikove sa flašama punim vode ili agresivnim hemikalijama koje samo uništavaju tlo. Rešenje je zapravo skriveno u vašoj kuhinji i primenjuje se direktno tamo gde problem najčešće nastaje.

Zbog čega je zaštita dvorišta od mačaka postala noćna mora

Komšijski ljubimci su neverovatno spretni i uporni kada pronađu meko tlo za vršenje nužde. Za njih obična drvena obloga ili žičana prepreka ne predstavljaju nikakav izazov. Penju se neverovatnom lakoćom, a kada jednom obeleže teritoriju mokraćom, imaju snažan instinkt da se iznova vraćaju.

Zato je odbijanje komšijskih mačaka postalo ozbiljan izazov za mnoge entuzijaste i baštovane. Čišćenje bašte iz dana u dan iscrpljuje, a izmet nosi i određene zdravstvene rizike, pogotovo ako imate povrtnjak gde uzgajate jestive kulture.

Kako oterati mačke na najbrži i najlakši način?

Da biste uspešno oterali mačke iz dvorišta, postavite korice citrusa, poput limuna ili narandže, direktno na ogradu. Njihov oštar miris snažno odbija mačke. Pored toga, po ivicama možete posuti i upotrebljeni talog kafe kao dodatni prirodni repelent.

Prirodni repelent za mačke: Rešenje koje deluje

Mačji nos je višestruko osetljiviji od ljudskog. Trik je da tu neverovatnu osetljivost iskoristite u svoju korist, bez nanošenja bola životinji. Uzmite kore od limuna, limete ili grejpfruta nakon što pojedete voće.

Isecite ih na manje komade i strateški ih rasporedite po gornjoj ivici vašeg plota ili zida.

Dobro utrljajte unutrašnju stranu kore po samom drvetu kako bi se miris citrusa maksimalno upio u pore materijala. Čim životinja pokuša da uskoči i nanjuši eterična ulja, momentalno će odustati od te namere.

Pored limuna, iskoristite i talog od kafe. Pospite ga direktno po zemlji, tik uz rubove vaših omiljenih cvetnih leja. Životinje mrze njegovu praškastu teksturu na šapama. Ako tražite dodatne ideje kako da se na human način rešite komšijskih mačaka, obavezno kombinujte ove dve metode za maksimalni uspeh.

Autor: D.Bošković