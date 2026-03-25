Kada je pravo vreme za prvi pametni telefon? Roditelji su često u dilemi!

Deca sve ranije traže telefon, ali gde je granica između potrebe i pritiska okoline? Evo kako da donesete pravu odluku bez griže savesti.

Danas se čini da skoro svako dete već u nižim razredima ima pametan telefon. Roditelji su često pod pritiskom jer njihovo dete „jedino nema“, ali važno je razumeti da ne postoji univerzalno pravilo. Odluka ne bi trebalo da zavisi od drugih, već od zrelosti deteta i porodičnih vrednosti.

Iako se često smatra da je uzrast od 10 do 12 godina „idealno vreme“, ključni faktor je zapravo odgovornost deteta. Da li zna da brine o svojim stvarima? Da li poštuje pravila? Da li razume osnovne opasnosti na internetu? Ako su odgovori potvrdni, možda je spremno za prvi pametni telefon.

Važno je da dete od početka razume da telefon nije samo zabava. On može služiti za komunikaciju sa roditeljima, učenje i organizaciju obaveza. Postavljanje jasnih granica – koliko vremena se koristi, kada i u koje svrhe – ključno je kako bi se izbegla zavisnost i prekomerna upotreba.

Pre nego što detetu kupite telefon, dogovorite jasna pravila: nema korišćenja tokom obroka, ograničeno vreme pred ekranom i obavezno gašenje telefona pre spavanja. Takođe, važno je razgovarati o bezbednosti na internetu – deljenju ličnih podataka, komunikaciji sa nepoznatima i sadržaju koji prati.

Ako niste sigurni da je dete spremno, možete krenuti postepeno – jednostavniji telefon ili ograničene funkcije su dobar početak. Na taj način dete uči odgovornost, a vi imate veću kontrolu i uvid u njegove navike.

Ne postoji savršeno vreme za prvi pametni telefon – postoji samo pravi trenutak za vaše dete. Kada su prisutni odgovornost, jasna pravila i otvorena komunikacija, telefon može biti koristan alat, a ne izvor problema. Najvažnije je da odluka bude vaša, a ne rezultat pritiska okoline.

Autor: S.Paunović