Zadruga

Da nije kamera, odavno bi se poljubili: Anita otkrila da nije spremna na osude, Luka joj predložio da prebace krivicu na njega (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tanka je nit od simpatija do griže savesti!

Anita Stanojlović legla je pored Luke Vujovića u krevet, ali se nisu pokrili istim prekrivačem, već su samo ležali i nastavili da pričaju.

- Sve će po meni, ne mogu - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoćeš da ideš da spavaš?! Pa onda sutra reci kako sam ja kriv, kako sam te ja poljubio kod Toše i to je to - rekao je Luka.

- Ma nije ni do toga, opet sam ja kriva, sad će 50 debila da pričaju kako smo blam, sramota, foliranti, rijaliti igrači - rekla je Anita.

- I šta sada - pitao je Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ništa...Hteli smo to! Pivo je izgovor, realno - rekla je Anita.

- Da nije bilo kamera, da li bi se poljubili - pitao je Luka.

- Mhm, odavno, realno bi - rekla je Antia.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa ne bi, jer sam ja bio zauzet - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

