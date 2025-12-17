Da nije kamera, odavno bi se poljubili: Anita otkrila da nije spremna na osude, Luka joj predložio da prebace krivicu na njega (VIDEO)

Tanka je nit od simpatija do griže savesti!

Anita Stanojlović legla je pored Luke Vujovića u krevet, ali se nisu pokrili istim prekrivačem, već su samo ležali i nastavili da pričaju.

- Sve će po meni, ne mogu - rekla je Anita.

- Hoćeš da ideš da spavaš?! Pa onda sutra reci kako sam ja kriv, kako sam te ja poljubio kod Toše i to je to - rekao je Luka.

- Ma nije ni do toga, opet sam ja kriva, sad će 50 debila da pričaju kako smo blam, sramota, foliranti, rijaliti igrači - rekla je Anita.

- I šta sada - pitao je Vujović.

- Ništa...Hteli smo to! Pivo je izgovor, realno - rekla je Anita.

- Da nije bilo kamera, da li bi se poljubili - pitao je Luka.

- Mhm, odavno, realno bi - rekla je Antia.

- Pa ne bi, jer sam ja bio zauzet - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić