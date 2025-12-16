Nije joj lako: Anita priznala da joj se dopadaju i Luka i Filip! (VIDEO)

Iskreno!

Tokom "Igre istine" Ivan Marinković postavio je pitanje Nenadu Macanoviću Bebici.

- Kakav je osećam kad imaš s*ksualni odnos sa Teodorom, a znaš da ju je drugi muškarac pipako i vatao pre dve nedelje? - pitao je Ivan.

- Ne bih se pomirio da nismo pričali i da ne mogu da pređem preko toga. Teodora, koje su tri osobe koje su se promenila na gore prema tebi otkako smo se pomirili i tri na bolje otkako smo se pomirili? - govorio je Bebica.

- Na bolje Maja, ona mi je baš upečatljiva jer je iznosila malo oštrije mišljenje - rekla je Teodora.

- Mnogo mi je drago da si ovako rekla jer sve teme komentarišem, a da se ostali ne lože da su bitniji i zanimljiviji - dodala je Maja.

- Terza je jako loš prema meni otkako sam se pomirila, Sofija i Jakšićka. Anita, da li ti se više svi]a Filip, Luka ili Anđelo? - nastavila je Teodora.

- Ne može preko noći neko da prestane da mi se sviđa. Filip i ja jesmo prekinuli odnos. Za Luku sam rekla da je lep i harizmatičan, da ima energiju, ali da nije normalan - govorila je Anita.

Autor: A. Nikolić