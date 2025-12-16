AKTUELNO

Zadruga

Nije joj lako: Anita priznala da joj se dopadaju i Luka i Filip! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskreno!

Tokom "Igre istine" Ivan Marinković postavio je pitanje Nenadu Macanoviću Bebici.

- Kakav je osećam kad imaš s*ksualni odnos sa Teodorom, a znaš da ju je drugi muškarac pipako i vatao pre dve nedelje? - pitao je Ivan.

- Ne bih se pomirio da nismo pričali i da ne mogu da pređem preko toga. Teodora, koje su tri osobe koje su se promenila na gore prema tebi otkako smo se pomirili i tri na bolje otkako smo se pomirili? - govorio je Bebica.

pročitajte još

Aneli na aparatima: Luka birao između Anite i nje, zbog odgovora promenila sve boje kao semafor! (VIDEO)

- Na bolje Maja, ona mi je baš upečatljiva jer je iznosila malo oštrije mišljenje - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mnogo mi je drago da si ovako rekla jer sve teme komentarišem, a da se ostali ne lože da su bitniji i zanimljiviji - dodala je Maja.

- Terza je jako loš prema meni otkako sam se pomirila, Sofija i Jakšićka. Anita, da li ti se više svi]a Filip, Luka ili Anđelo? - nastavila je Teodora.

pročitajte još

Još se borim sa sobom: Bora priznao da mu je ovo najteži period u godini, sve ga seća na krah ljubavi sa Milicom Kemez! (VIDEO)

- Ne može preko noći neko da prestane da mi se sviđa. Filip i ja jesmo prekinuli odnos. Za Luku sam rekla da je lep i harizmatičan, da ima energiju, ali da nije normalan - govorila je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Sve joj se skupilo: Hana otkrila šta zamera Neriu, priznala da ju je njegovo ponašanje POVREDILO (VIDEO)

Zadruga

Nije joj lako: Sandra priznala da joj nedostaje Luka, pa uključila vređalicu i oplela po drugim učesnicima! (VIDEO)

Zadruga

Žestoko razvezala jezik: Sofija dala sud o Maji Marinković, pa priznala ko joj je najlepši muškarac u Eliti 9! (VIDEO)

Zadruga

Nije bilo zrno kalkulacija: Vanja priznala da je ljubav Janjuša i Aneli ostavila bez teksta, pa povukla šok potez! (VIDEO)

Zadruga

NADULA SE OD PLAKANJA! Anita ne suši obraze otkad joj je Filip rekao ZBOGOM I PRIJATNO! (VIDEO)

Zadruga

NIJE JOJ LAKO! Matora otkrila kako se osećala kada joj je Anita izjavila saučešće, pa priznala da li od nje PRAVI MONSTRUMA! (VIDEO)