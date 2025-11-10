AKTUELNO

Žestoko razvezala jezik: Sofija dala sud o Maji Marinković, pa priznala ko joj je najlepši muškarac u Eliti 9! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Iskreno!

Voditeljka Dušica Jakovljević razgovorala je sa Sofijom Janićijević o takmičarima "Elite" koji će joj uskoro postati cimeri.

- Kako ti deluje Maja Marinković? - pitala je Dušica.

- Uvek sam isticala Maju i njeno učešće. Ona je odrasla u rijalitiju, sazrela i u ovoj sezoni mi je fantastična. Ona mi je baš kako jedna devojka treba da bude. Maja i Janjuš su bili najinteresantnija priča u rijalitiju, ona je bila luda. Za gledanje interesantno i nikad ne znaš šta te očekuje, kao par su bili top. Drago mi je jer nisu zajedno jer ne idu kao par. Ona je baš bomba - govorila je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' ti ide neko uz Maju? - upitala je voditeljka.

- Fizički Luka, ali ne psihički - rekla je Sofija.

- Kako ti deluje Janjuš i sukob sa Ivanom? - pitala je Dušica.

- Ivan je osoba koja može da te istera iz takta. On je jako hladan, ništa ne može da ga povredi i uvredi. Nemaš šta da mu kažeš da dobiješ njegovu rekaciju. To krene da nervira, pa udaraš još jače. Tebe vređa on, a njega ništa. Jednom se rađa takav. Janjuš je interesantan, ali mi je Toša jedini favorot - govorila je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kome veruješ više Asminu ili Aneli? - pitala je Dušica.

- Verujem Asminu naravno. On mi zaista odaje utisak da priča istinu i sve što je govorio unutra da vidim spolja, a šta god je ona rekla ja to nigde nisam videla. Ona sve laže. Ušla je kao prevarena žena, a kako si prevarena ako te je on ostavio? Tako je i Terza ostavio Milicu, pa je ona ušla i napadala mene - govorila je Sofija, a onda otkrila ko joj je najlepši muškarac u Beloj kući:

- Anđelo je fizički najlepši momak, ali kad bih izvojila ko mi je najdraži to je Dača - otkrila je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

