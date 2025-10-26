AKTUELNO

Zadruga

Nije bilo zrno kalkulacija: Vanja priznala da je ljubav Janjuša i Aneli ostavila bez teksta, pa povukla šok potez! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskreno!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Luke Vujovića i Aneli Ahmić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Tanji Stijelji Boginji.

Paklena noć za Aneli Ahmić: Takmičari joj sasulu brutalnu istinu u lice, Dača obelodanio sve detalje flerta Maje i Luke! (VIDEO)

- Mislim da su se ovo sve dogovorili Luka i Aneli, ona je jako loša osoba i glumica. Ona kuka i plače, pa zaboravi da je plakala i krene da se smeje. Ne može sama da se brani sama i onda joj trebaju Ivan i Uroš Stanić. Mislim da nema emocije prema Luki dok on ima emocije, gledala je sa osmehom i sad šaljem Luku zato što će se pomiriti - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja od sada sve verujem Asminu, mene je Aneli mnogo razočarala i Asmin je za sve bio u pravu. Volela sam puno Aneli, samo me razočarala i ne mogu da verujem da si sve to uradila Luki kog puno volim, zato ću ostaviti njega - rekla je Milosava.

Treba da se zahvali Bogu što sam je prihvatio: Luka zaurlao iz petnih žila na Aneli i isponižavao je pred svima, ona grca u suzama! (VIDEO)

- Aneli ne dopada mi se uopšte tvoj odnos sa Lukom, mislim da nisi iskrena i mislim da ti jesi njega zavolela, ali ne dovoljno. Više si zavolela njegovu požrtvovanost prema tebi i mislim da ga nisi volela koliko si trebala. Što se tiče Luke, on je jako dobar prijatelj i partner, prava si šmekerčina i muškarčina. Znam koliko voliš Aneli i da ne bi voleo da je pošaljem, tako da šaljem tebe - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je imala žarku želju da po svaku cenu bude istaknuta u javnom svetu. Mislim da uživaš u tome da vrtiš Luku i da sada budeš dominantnija, dok sam videla odnos sa Janjušem da u toj vezi nije bilo zrno kalkulacije. Luka mi je super momak, ali videlo se da je flertovao sa Majom tako da ću poslati Aneli - rekla je Vanja.

Autor: N.Panić

