Ljubomorna je na mene: Dragana žestoko oplela po Sofiji, pa dala sud o Terzinim osećanjima! (VIDEO)

Iskreno o dešavanjima u Beloj kući!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Draganom Stojančević o njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom, ali i o sinoćnim nominacijama.

- Očekivala sam da odem u izolaciju jer sam ovde kraće nego Terze, a sa druge strane nisam jer je bio omražen od samog početka sezone. Komentari me nisu zaboleli jer su ljudi koje sam upozala pre dva meseca. Vidim da ih iritira jer sam ćutljiva i kulturna - rekla je ona.

- Luka ti je rekao da si devojka koja nije za ozbiljnu vezu - dodao je Darko.

- Ja sam shvatila da sam izašla iz veze i da sam polupana. Možda se on tako izrazio, ali ja ne mislim da sam laka i da sam krpa - govorila je ona.

- Što misle da si krpa? Neki misle da ti se dopao Terza, a neki da ga koristiš - dodao je Darko.

- On bi se valjda sklonio da misli da ga koristim. Meni prija njegovo društvo, granicu ne prelazimo. On je meni rijaliti drug, a idem ka tome da mi postane bolji drug. Ne radimo ništa loše da bi moglo da se tumači da sam ja krpa - pričala je Dragana.

- Da li te bole komentari da si Terzi poslužila da tera inat Sofiji? - pitao je voditelj.

- Ja to ne vidim tako. Ja ovde nisam jurila momke. Nisam došla ovde da me vole i da se družim sa svakim. Mene reči ne pogađaju jer su mi ti ljudi prolazni - rekla je ona.

- Kako komentarišeš raspravu Sofije i Terze? - pitao je Darko Tanasijević.

- Vidi se da je htela opet dsa zavrti rijaliti. Nju je pogodio naš snimak iz izolacije, ja ne vidim ništa loše što smo pričali. Vidim ja da je ona ljubomorna na mene, boli ih što ja ćutim. Očekuju da skačem, ali neću to da im pružim. Ja ću da ostanem nežan cvetić. Ona me je posavetovala da ne pravim njene greške, možda da se sklonim. Savetnica, zna me 10 dana. Dača mi je rekao da sam ga razočarala jer je mislio da sam zaljubljena u njega, a birala sam ove koji ni nemaju kola. Postoje stalno neke provokacije. Ja verujem Terzi da su ga emocije prošle - dodala je ona.

Autor: A. Nikolić