VIDITE ZELENI KRUG OKO ŽUMANCA? Evo šta to zapravo znači i da li smete da jedete takva jaja!

Mnogima se nakon praznika u frižideru nađe višak tvrdo kuvanih jaja, a kod nekih se pri rezanju uočava neobičan plavo-zeleni ili sivkasti krug oko žumanca. Iako takva pojava može delovati odbojno i sumnjivo, stručnjaci otkrivaju da to nije znak da sa jajetom nešto nije u redu u smislu ispravnosti.

Hemijska reakcija, a ne kvarenje

Uzrok ove promene boje nije loš kvalitet jajeta niti nepravilno čuvanje, već čista hemija koja se dešava tokom kuvanja. Naime, ako se jaje kuva predugo, jedinjenja sumpora iz belanca reaguju sa gvožđem iz žumanca.

Pritom nastaje gvožđe-sulfid, jedinjenje odgovorno za karakterističnu zelenkastu boju. Ova pojava se najčešće javlja kada se jaja kuvaju duže od deset minuta.

Da li je bezbedno za jelo?

Iako boja ne izgleda privlačno, nutricionisti ističu da nema razloga za zabrinutost. Zeleni krug ne utiče bitno na ukus niti na hranljivu vrednost jajeta. Ono je potpuno bezbedno za konzumaciju, ali je znak da je bilo predugo izloženo visokoj temperaturi, zbog čega takva jaja često imaju suvu i brašnastu teksturu.

Koliko dugo kuvana jaja smeju da stoje?

Tvrdo kuvana jaja mogu stajati u frižideru otprilike pet do sedam dana, pod uslovom da se čuvaju na odgovarajućoj temperaturi.

U ljusci: Najbolje ih je držati neoljuštena jer tako duže zadržavaju svežinu.

Oljuštena: Preporučuje se da ih potrošite u roku od tri do pet dana i čuvate u zatvorenoj posudi.

Važno pravilo: Jaja ne smeju stajati na sobnoj temperaturi duže od dva sata!

Kada jaje ZAISTA treba baciti?

Postoje jasni znaci koji ukazuju na to da jaje više nije ispravno i da može biti opasno po zdravlje:

Miris: Najočigledniji je neprijatan, truli miris koji podseća na sumpor.

Izgled: Ako je površina ispod ljuske sluzava ili neobično sjajna, jaje treba baciti.

Tekstura: Tvrdo kuvano jaje mora biti čvrsto. Ako je iznutra kašasto, vodenasto ili sluzavo, to je ozbiljan znak upozorenja.

Osnovno pravilo: Ako niste sigurni da li je jaje ispravno, radije ga bacite. Iako su trovanja hranom uzrokovana jajima retka, dodatni oprez je uvek najbolja zaštita.

Autor: D.S.