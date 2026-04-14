Sjajne nove ideje imaju 3 znaka od 13. aprila, Mesec u Ribama razbija kalupe i daje inspiraciju

Sjajne nove ideje imaju tri horoskopska znaka. 13. aprila 2026. godine. Mesec u Ribama je savršen tranzit za inspiraciju novih ideja kod mnogih od nas.

Poplava mašte preplavljuje ove astrološke znake u ponedeljak za kreativnost, jer naši umovi neprestano rade na veoma pozitivne i produktivne načine. Ovaj lunarni tranzit dopire do srži svega, pokazujući nam da nam praćenje inspiracije čini mnogo dobra.

Imati sjajne nove ideje se oseća kao odmor, jer je to u osnovi jedina stvar koja nas može izvući iz tog egzistencijalnog straha koji smo primorani da upijamo.

Vreme je da razbijemo kalup i zabavimo se prvi put posle previše dugog vremena.

1. Vodolija – poplaviće vas inovativne vizije

Te vaše inovativne vizije jednostavno neće prestati tokom Meseca u Ribama, i definitivno se ne žalite. Vreme je da ih saslušate i počnete da radite na njihovom pretvaranju u stvarnost.

Osećate se kao da eksperimentišete tokom ovog dana, i zašto da ne? Trebalo bi vam malo zabave, a pošto vaš um radi prekovremeno na sve prave načine, mogli biste da stavite svoj novac tamo gde su vaša usta.

Ovog dana smišljate sjajne nove ideje koje možete pratiti. Nisu ni nerealne. Ove svetle ideje vam daju toliko nade i osećaju se neverovatno samopouzdano. Ovo je lep odmor od svakodnevnice, i pratićete ga sve do kuće.

2. Ovan – svaka ideja vodi do veće kreativnosti

Nema nikoga kao vi kada je u pitanju razmišljanje o ideji dok se ne pretvori u hiljadu drugih. Svaka ideja koju smislite ovog dana, tokom Meseca u Ribama, vodi do još veće kreativnosti.

Jednostavno nećete ostati mirni a to je uglavnom zato što ne želite da se zaglavite u svetu turobne depresije i neprestanog gledanja u telefon. Svet postoji oflajn, i tu vi provodite ovaj dan.

Sjajne nove ideje se pojavljuju kao stvari koje treba uraditi, a ne posmatrati kao posmatrač. Vi ste učesnik u svom životu i to znate. Previše vremena ste posvetili stvarima bez smisla. Vreme je da se pokrenete i ponovo počnete da učestvujete u svom životu.

3. Devica – novi pristup načinu razmišljanja

Na današnji dan, tokom Meseca u Ribama, u kontaktu ste sa suptilnim uvidima koji vam donose novi pristup starom načinu razmišljanja o nečemu. Primetili ste da ne ide sve u šta ste nekada verovali po planu.

To znači da je vreme da preispitate stvari u koje verujete, i to je u redu. U stvari, malo podešavanje tu i tamo vas strašno inspiriše. Ako nešto ne funkcioniše, bolje je prilagoditi se nego zaostajati.

U ponedeljak primećujete da nova ideja deluje kao talisman na vas. Odjednom osećate kao da stvari imaju više smisla i da postoji nešto veoma kul čemu se možete radovati.

Autor: D.Bošković