STIGAO JE MART, A SA NJIM I NEVEROVATAN PREOKRET: Ova tri znaka čeka totalna renesansa, retrogradni Merkur im donosi sreću!

Nakon 1. marta 2026. godine, tri horoskopska znaka imaju mnogo razloga za optimizam. Iako sama pomisao na retrogradni Merkur kod mnogih izaziva nelagodu, važno je znati da ova energija ima i svoju pozitivnu stranu. Za Bikove, Vage i Strelčeve ključno je da nauče kako da u novi mesec uđu mirnog srca i sa puno nade.

Vreme je za usporavanje i duboki udah, jer ovo je važno retrogradno razdoblje koje svima može doneti korist. Ova nedelja nudi priliku za osvrt na put koji ste prešli, kako biste uvideli na koji način je prošlost oblikovala sadašnjost i kako trenutne odluke grade budućnost. Prema astrolozima, upravo to saznanje daje vam razlog da se radujete danima koji dolaze.

Bik: Stabilnost kroz duboko promišljanje

Razdoblje retrogradnog Merkura dovodi vas u stanje duboke analize. Sa radošću ćete istraživati sve detalje koji su vas doveli do trenutne tačke, jer vam upravo to donosi preko potreban osećaj stabilnosti. Nećete ništa forsirati samo zato što počinje novi mesec i osećate pritisak – svesni ste da pritisak postoji samo ako mu to dozvolite.

Zato ćete se 1. marta malo povući kako biste sabrali misli i prilagodili se. To je vaš način rešavanja problema i pretvaranja negativnog u pozitivno. Ustrajaćete u tome, tvrdoglavo poput pravog bika, i uzećete vremena koliko god vam je potrebno da stignete do cilja. Sve je u redu i pred vama su dani kojima se možete radovati.

Vaga: Nova perspektiva u ljubavi

Vage, vreme je da se fokusirate na svoje odnose, posebno one romantične. Iako su i prijateljstva važna, početak marta donosi vam potpuno novu perspektivu upravo na polju ljubavi. Iskoristite energiju retrogradnog Merkura da biste sagledali šta je krenulo po zlu i pronašli način da stvari okrenete nabolje.

Prvog marta činiće vam se da je sve moguće, pod uslovom da ste spremni da uložite potreban trud. Uprkos lošoj reputaciji retrogradnog Merkura, ovo je razdoblje u kojem možete rešiti sve nesuglasice. Ništa nije izgubljeno. Ovaj dan vam uliva nadu, a pozitivan stav postaje vaš svestan izbor.

Strelac: Mudrost koja otvara vrata budućnosti

Početak novog meseca donosi vam odličan osećaj, Strelčevi. Iako možda trenutno nemate sve što želite, počinjete da shvatate da vam za sreću nije potrebno onoliko koliko ste mislili. Energija retrogradnog Merkura pomaže vam da usporite i temeljno analizirate zašto nešto ranije nije uspelo.

Uprkos svemu, vi ste i dalje tu i napredujete, a ta spoznaja vam daje ogromnu snagu. Osećate da je vreme da se vratite na pravi put, što znači da ćete definisati šta "pravi put" za vas uopšte predstavlja. Stekli ste mudrost i sada je trenutak da je primenite. Kada to učinite, shvatićete da je pred vama budućnost kojoj se itekako možete veseliti.

Autor: D.S.