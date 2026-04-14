Tvrdo kuvana jaja ne možemo čuvati dugo, ovo je rok za bezbednu konzumaciju

Tvrdo kuvana jaja izvrsna su tokom cele godine, ali najpopularnija su za vreme Uskrsa. Kako je prošao Uskrs, razmislite koliko dugo možete da konzumirate jaja koja ste kuvali za praznik.

Prema America Egg Boardu, najbolje je ova jaja držati u frižideru. Ako su još u ljusci, ostaće ukusna nedelju dana nakon što se skuvaju dok oljuštena treba pojesti isti dan. Ne preporučuje se zamrzavanje tvrdo kuvanih jaja, bilo u ljusci ili bez nje.

Ministarstvo poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država savetuje da kuvana jaja, kao ni jednu drugu nekonzerviranu hranu, bilo kuvanu ili ne, ne ostavljate na temperaturama između 4 i 6 stupnjeva Celzijusovih duže od dva sata. To je zato što je to temperaturni raspon u kojem opasne bakterije najbrže rastu. Ako temperatura prelazi 32 stepena Celzijeva, a vi spremate roštilj, lako kvarljivu hranu treba baciti nakon samo jednog sata.

Pokvarena jaja ćete prepoznati vrlo lako – prema mirisu. Pokvarena tvrdo kuvana jaja obično jako mirišu na sumpor, koji se i opisuje kao miris pokvarenih jaja. Ako i niste sigurni je li jaje stajalo predugo, jednostavno ga bacite. Nije vredno rizika, piše CountryLiving.

Autor: D.Bošković